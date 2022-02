Rusia a adus în spațiul public mai multe informații șocante, despre care purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price spune că sunt false și sunt doar un pretext în cazul unei invazii a Ucrainei.

Printre știrile false lansate de Rusia se numără presupuse rapoarte de gropi comune de civili care ar fi fost masacrați de soldați ucraineni, transporturi de substanțe neidentificate din Vest către Donbas.

Totodată, Rusia mai acuză SUA și Ucraina că ar dezvolta arme biologice și arme chimice, pentru a le folosi asupra teroriștilor rusești. În acest sens, Ned Price menționează că toate informațiile sunt complet false și fac parte din manualul de propagandă rusesc, tactici pe care Moscova le-a mai folosit în trecut în conflictele din Ucraina, Georgia și Siria.

El a adăugat că trupele rusești nu se retrag ci din contră, vin din ce în ce mai multe, iar în tot acest timp, Moscova vine cu nenumărate protexte pentru a începe invazia în orice clipă.

Rusia continuă amplasarea trupelor

„Nu am văzut nicio retragere de trupe rusești, dimpotrivă, am văzut exact opusul. În ultimele zile, mai multe trupe rusești, nu mai puține, se află la granița cu Ucraina și se mișcă deja în poziții de luptă. Suntem profund îngrijorați din cauza aceasta. În același timp, așa cum am mai avertizat, în ultimele săptămâni am văzut oficiali ruși și presa rusească publicând numeroase declarații și articole care pot fi folosite drept pretexte pentru o invazie. Lucrul acesta s-ar putea întâmpla oricând, iar lumea trebuie să fie pregătită pentru asta.

Pretextele invocate pot face referire la preusupuse mișcări ale armatei Ucrainei în Donbas, afirmații false despre activitatea Statelor Unite sau a NATO pe pământ, pe mare sau în aer, chiar și pretexte că Ucraina sau NATO ar invada teritorii rusești. Suntem foarte îngrijorați de declarațiile președintelui Putin și ale oficialilor săi despre, citez, un „genocid în regiunea Donbas”, a spus oficialul american într-o conferință de presă.

Totodată, el a adăugat că rușii continuă să publice știri false, rușii lansând acuzații grave la adresa americanilor și ucrainenienilor.

Rusia vrea să își acopere urmele

„Nu există niciun fir de adevăr în vreuna din aceste declarații. Cu toate acestea, rușii continuă să publice știri false, inclusiv preusupuse rapoarte despre gropi comune în care s-ar afla civili masacrați de soldați ucraineni sau rapoarte care spun că Statele Unite și Ucraina ar dezvolta arme biologice sau chimice, ultimele dintre acestea urmând a fi folosite asupra unor teritorii rusești, sau că Vestul ar finanța teroriști care să ucidă localnici.

Repet, toate aceste acuzații sunt complet false. Sunt știri false pe care Rusia le lansează în spațiul public pentru a le folosi drept pretext pentru acțiuni militare împotriva Ucrainei. În decembrie, ministrul Apărăii al Rusiei, Serghei Șoigu, a acuzat NATO și SUA că ar plănui, citez, „să provoace trimițând transporturi cu substanțe neidentificate în regiunea Donbas, pe care să le folosească Ucraina”, adaugă acesta.

Oficialul american spune că toate aceste tactici sunt din ”manualul rusesc”, el amnitind de o situație similară în Georgia sau Siria. În acest sens, el a făcut un apel la oameni să fie atenți și sceptici la toate informațiile care apar, dar care nu sunt confirmate, în contextul în care Rusia se bazează pe dezinformare, astfel încât să își acopere urmele.

„Toate acestea sunt jocuri direct din manualul rusesc, inclusiv din modul în care au mai operat în trecut în Ucraina și Georgia și din operațiuni de dezinformare din alte păriți ale lumii, inclusiv din Siria, unde Rusia continuă o campanie de dezinformare care să acopere folosirea de arme chimice de către guvernul sirian.

Oamenii ar trebui să fie atenți și să trateze acestea acuzații cu scepticism, în special atunci când ele vin din partea trusturilor de presă ale guvernului rus și nu sunt confirmate și de presa independentă. Rusia se bazează pe confuzie, Rusia se bazează pe dezinformare ca să își acopere urmele. Cu toții ar trebui să ne așteptăm la asta și să fim pregătiți pentru asta”, a mai spus acesta.