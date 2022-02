Neuralink, compania lui Elon Musk, acuzată de rele tratamente aplicate animalelor. Mai multe maimuțe au murit după ce li s-au implantat cipuri pe creier.

Maimuțele folosite în experimente de Neuralink, compania americană de neurotehnologie, fondată de Elon Musk, ar fi supuse „suferințelor extreme”, iar unele chiar au murit, scrie La Stampa.

Aceasta este plângerea Physicians Committee for Responsible Medicine, o organizație americană non-profit cu peste 17 mii de medici, care a depus o petiție la Departamentul Agriculturii al Statelor Unite pentru încălcarea Legii privind bunăstarea animalelor, acuzând Neuralink de ucidere.

Neuralink a răspuns pe blogul său la acuzațiile de presupus abuz asupra maimuțelor testate la UC Davis (Universitatea din California), fost partener al companiei fondate de Elon Musk.

„Acuzațiile vin de la oameni care se opun oricărei utilizări a animalelor în cercetare. În prezent, toate dispozitivele și tratamentele medicale noi trebuie testate pe animale, înainte de a putea fi testate etic pe oameni. La Neuralink, ne angajăm să lucrăm cu animalele în cel mai uman și etic mod posibil”, se arată în postare.

Animals at Neuralink are respected and honored by our team. Without proper context, information from medical records and study data can be misleading. In this blog post, we want to provide an accurate statement of Neuralink’s commitment to animal welfare. https://t.co/Lc9P3URorF

— Neuralink (@neuralink) February 14, 2022