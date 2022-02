Conform informațiilor prezentate de Reuters, fondatorul Tesla, Elon Musk a donat 5,74 miliarde de dolari unei organizaţii de caritate. Trebuie menționat faptul că acțiunea acestuia vine după ce, recent, fondatorul Tesla a avut un conflict cu politicieni democraţi în contextul în care aceştia au în plan să impună taxe extra miliardarilor.

Astfel, potrivit sursei citate, directorul executiv al companiei de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a donat un total de 5.044.000 de acţiuni unei organizaţii de caritate în perioada 19 noiembrie-29 noiembrie 2021. Depunerea sa la Comisia de Valori Mobiliare din SUA a fost prezentată luni.

Donaţia a fost în valoare de 5,74 miliarde de dolari, pe baza preţurilor de închidere ale acţiunilor Tesla în cele cinci zile în care a donat acţiunile, mai arată sursa citată. Pe de altă parte, dosarul nu a dezvăluit numele organizaţiei de caritate.

Amintim faptul că anunțul privind donația consistentă a miliardarului vine după ce Elon Musk a avut un conflict destul de aprins cu politicienii democraţi Bernie Sanders şi Elizabeth Warren în ceea ce privește propunerile acestora controversate de a taxa extra miliardarii.

În cazul lui Elon Musk, analiștii financiari precizau că miliardarul ar putea reprezenta un avantaj în contextul în care acţiunile care sunt donate unor organizaţii de caritate nu sunt supuse impozitului pe câştigurile de capital.

Ce spun analiștii despre donația lui Elon Musk

Un membru asociat la Institutul pentru Studii Politice care studiază politica fiscală a mai precizat și cât ar putea economisi acesta din impozit dacă ar face donații.

„Beneficiul său fiscal ar fi uriaş. El ar economisi între 40% şi 50% din impozitul de 5,7 miliarde de dolari dacă ar putea lua deducerea din venitul său din California şi ar evita impozitul pe câştiguri pe care ar trebui să-l plătească”, a spus Bob Lord, un membru asociat la Institutul pentru Studii Politice care studiază politica fiscală.

În urma cu câteva luni, SUA număra 650 de miliardari a căror avere totală este de 4,2 trilioane de dolari, conform organizațiilor Americans for Tax Fairness și Institute (ATF) for Policy Studies Project on Inequality (IPS).

Sursele citate mai precizau că la mijlocul anului trecut, cei mai bogați 15 americani care au o avere netă totală de 2,1 trilioane de dolari ar suporta în jur de o treime din totalul sarcinii fiscale care ar fi impusă de noua lege prin care impozitul acestora ar fi mai mare.