România a avut parte de o vreme extrem de atipică pentru această perioadă. Deși ne aflăm în plină iarnă, temperaturile au fost unele anormale. Au fost și peste 20 de grade Celsius și ne-am simțit ca primăvara. Acum, meteorologii au anunțat prognoza pentru ultimele zile din 2019.

Vreme anormală pe final de an

Vom avea parte de o vreme total anormală și pe acest final de an. Cerul va fi temporar noros şi vor fi precipitaţii, îndeosebi în centrul, estul şi sud-estul ţării. Acestea vor fi predominant sub formă de ploaie, iar în zona montană sub formă de ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări îndeosebi în regiunile estice şi la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 şi 8 grade, iar cele minime între -5 şi 0 grade, uşor mai ridicate pe litoral şi în Banat.

S-a aflat și cum va fi vremea în București până de Revelion. Sâmbătă vor fi între -2/3, iar cerul va fi variabil. Aproape aceeași vreme o vom avea și duminică, doar că mercurul din termometre va scădea cu un grad. În schimb, maxima de luni va ajunge la 3 grade.

Temperaturile în principalele oraşe vor fi: Bacău 4 ploi, Baia Mare 3 ninsoare Braşov 1 ninsoare, Cluj Napoca 2 nori, Constanţa 6 nori, Craiova 8 nori, Galaţi 6 ploi, Iaşi 3 lapovita, Oradea 3 ninsoare, Piteşti 6 nori, Reşiţa 5 ploi, Sibiu 2 ninsoare, Suceava 3 ninsoare şi Timişoara 4 ninsoare.

