Helmut Duckadam, cunoscut drept „Eroul de la Sevilla”, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani, luni, 2 decembrie 2024. Fostul portar al Stelei era internat la Spitalul Militar, confruntându-se cu probleme de sănătate. Familia sa se află în aceste momente la morgă pentru a ridica trupul neînsuflețit.

Într-un interviu acordat anterior, portarul de legendă a oferit detalii despre averea sa, banii primiți de la Gigi Becali și pensia din partea statului român.

Duckadam declara că deținea o casă în Domnești și un autoturism, achiziționate prin economiile realizate în perioada în care a fost președinte de onoare la FCSB, între 2010 și 2020.

„Am avut șansa în 2010 să vin la FCSB, la rugămintea lui Gigi Becali. Am avut un salariu decent și am reușit să pun bani peste bani. Cu ceea ce am avut pus deoparte, am cumpărat o căsuță în Domnești. Nu aș ști să investesc, dacă aș avea mai mulți bani. Sunt mulțumit cu ce am. Am o căsuță, am o mașină de care sunt mulțumit, am văzut toată lumea. Nu vreau mai mult”, mărturisea Duckadam la Playsport.