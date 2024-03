Marcel Boloş a sugerat că în lipsa rezultatelor așteptate din măsurile deja luate, este posibil să fie necesară o revenire la austeritate. A afirmat că are mai multe opțiuni pe care le ia în considerare în acest sens.

Astăzi, la Ministerul de Finanțe are loc o întâlnire de urgență, unde se desfășoară discuții între Marcel Boloș, ministrul Muncii – Bucura Oprescu și ministrul Fondurilor Europene – Adrian Câciu.

Aceștia discută despre evoluția legii salarizării unitare. O altă temă de discuție este reprezentată și de pragurile aplicabile pentru întreprinderile mici, deoarece mâine va avea loc o întâlnire crucială cu șefa fondurilor europene.

De ieri, delegația Comisiei Europene se află în vizită în România și va sta până mâine. Conform informațiilor obținute, sunt în desfășurare discuții referitoare la cererea de plată numărul 3, care include și aspecte legate de ajustarea cifrei de afaceri pentru încadrarea unei companii ca microîntreprindere.

Perspectiva Comisiei Europene este că limita actuală de 500.000 de euro este încă considerată excesivă. Totuși, Guvernul are reticențe față de o posibilă reducere, deoarece acest lucru ar putea afecta negativ multe companii românești, conducând la creșteri ale impozitelor.

Se poartă și dezbateri referitoare la legea salarizării, care ar fi trebuit să fie finalizată încă din vara precedentă. Până în prezent nu s-a ajuns la nicio soluție concretă sau măsură aplicabilă.

Toate aceste negocieri sunt menite să prevină blocarea plăților. În absența unei înțelegeri clare, negocierile vor fi reluate și după ziua de mâine. În plus, tot atunci este planificată o evaluare a PNRR-ului pentru a analiza progresele realizate până în prezent și aspectele care rămân nerezolvate.

El a menționat că sunt analizate mai multe opțiuni, inclusiv reducerea cheltuielilor, împreună cu alte variante disponibile.

În urma acestei afirmații, reprezentanții social-democrați au solicitat membrilor partidului liberal să ia inițiative și să impună restricții, astfel încât ministrul să nu mai poată emite declarații publice.

„Veniturile la bugetul de stat și creșterea lor, și suplimentarea lor nu pot să apară peste noapte, venituri încasate suplimentar.

Cred că trebuie să mai avem puțină răbdare până pe data de 25 aprilie, când vom avea o primă evaluare a impactului pe care legea 296 îl are în termen de încasări la bugetul de stat.

Este posibil, dacă impactul acestor măsuri nu este suficient, este posibil să fie nevoie în continuare de măsuri prudente pentru gestionarea deficitului bugetar.

Anul 2023 a fost un an în care am avut măsuri de gestionare a deficitului bugetar. Am utilizat fondul de rezervă bugetară pentru ca să controlăm cât mai bine deficitul bugetar.

În momentul de față nu avem aplicată metoda utilizării fondului de rezervă bugetară pentru controlul gestiunii deficitului bugetar și nu avem aplicate plafoanele pentru cheltuielile materiale și servicii, care rămân cele două alternative pe care le putem utiliza și pe care le putem lua în considerare.

Dar, repet, este o analiză pe care o vom face după data de 25 aprilie” a explicat Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, pentru Antena 3 CNN.