Austeritate bugetară în 2024 pentru bugetari

2024 va fi marcat de austeritate bugetară. Politica de austeritate va intra în vigoare încă de la începutul anului. În ciuda faptului că pensiile vor cunoaște o creștere de 13%, iar salariile unor funcționari bugetari vor înregistra o majorare de 5%, unii vor fi afectați negativ.

Ei nu vor mai primi vouchere de vacanță, iar orele suplimentare nu vor mai fi remunerate.

Pensiile vor cunoaște o majorare de 13,8% începând cu 1 ianuarie 2024. În plus, salariile de bază ale personalului plătit din fonduri publice vor înregistra o creștere de 5%, de la aceeași dată. Se face excepție pentru personalul din învățământ, care va beneficia de o majorare de 20%, distribuită în două tranșe.

Aceste informații sunt conforme cu prevederile proiectului de lege pentru aprobarea limitelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pentru anul 2024, document publicat în ziua de miercuri.

În plus, bugetarii care vor face muncă suplimentară vor fi recompensați exclusiv prin timp liber, cu anumite excepții.

Mai mult, din 2024, doar bugetarii cu venituri nete lunare sub 8.000 de lei vor primi vouchere de vacanță și indemnizație de hrană. Totuși, valoarea voucherului de vacanță va crește de la 1.450 lei pe an la 1.600 lei pe an.

Această măsură a fost luată pentru a compensa impactul introducerii contribuției de 10% la CASS pentru voucherele de vacanță, astfel încât funcționarii să nu fie afectați financiar.

Ce se întâmplă cu sporul de condiţii vătămătoare (sporul de antenă)

Sporul de condiții vătămătoare, cunoscut și sub denumirea de „spor de antenă”, a fost fixat la 15% din salariul de bază. Totuși el are limita maximă de 1.500 de lei brut pe lună, aplicabilă în toate domeniile sectorului bugetar.

Alte prevederi ale actului normativ sunt:

desfiinţarea posturilor vacante

diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8%

limitarea funcţiilor de conducere la maximum 10% pentru celelalte categorii de personal bugetar.

Actul normativ prevede și că pentru a forma un serviciu, este necesar un număr minim de 10 posturi de execuție. Pentru constituirea unei direcții, se impun minimum 20 de posturi de execuție, în timp ce pentru formarea unei direcții generale este necesar un număr minim de 35 de posturi de execuție.

În plus, se propune o reducere de cel puțin 25% a funcțiilor de demnitate publică. Sunt incluse aici și posturile de secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat, vicepreședinte și funcții asimilate acestora.

Nu vor exista modificări în ceea ce privește indemnizațiile următoare:

indemnizaţia pentru activitatea de liber profesionist

cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române

drepturi pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român

rente viagere prevăzute în Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Acestea vor fi menţinute la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023

Pentru anul viitor, s-a fixat o limită a deficitului bugetar la 5% din PIB, în timp ce cheltuielile de personal au un plafon de 8,5% din PIB. Pentru anul 2025, se prevede o limită a soldului bugetar de -4,7% din PIB, iar pentru cheltuielile de personal se impune un plafon de 8% din PIB.