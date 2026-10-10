AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. Petrișor Peiu: Ar trebui să fie doar un notar sârguincios. Ce spune despre șansele Guvernului Luca Niculescu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, argumentează că președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția excluzând formațiunea sa de la guvernare și solicită suspendarea șefului statului. În același timp, reprezentantul opoziției analizează șansele cabinetului condus de Luca Niculescu, susținând că votul depinde de negocierile din PSD și că Sorin Grindeanu a evitat în mod deliberat preluarea mandatului de prim-ministru.

Tensiunile de pe scena politică de la București ating un nou punct culminant după ce AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) a anunțat că susține declanșarea procedurii de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe șeful statului că a depășit limitele prevăzute de Constituție în procesul de desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru și că s-a transformat dintr-un mediator într-un factor direct de blocaj politic.

Liderul parlamentar a explicat pe larg motivele pentru care reprezentanții AUR consideră necesară o măsură atât de radicală împotriva șefului statului. Miza centrală a acestei decizii se leagă de modul în care președintele a gestionat consultările cu partidele parlamentare și de restricțiile pe care le-a impus în vederea conturării unei viitoare formule de guvernare.

Conform declarațiilor făcute de Petrișor Peiu la Digi24, demersul privind suspendarea președintelui Nicușor Dan are la bază o serie de acțiuni pe care AUR le consideră incompatibile cu fișa postului prezidențial. Senatorul subliniază că șeful statului a acționat în mod arbitrar atunci când a exclus din start o anumită formațiune politică din calculele pentru formarea majorității.

„Din două motive (vrem suspendarea – n.r.) : pe de o parte pentru că domnia sa se dovedeşte principalul factor de blocaj în rezolvarea acestei crize, prin liniile roşii pe care a început să le traseze. Şi în al doilea rând, pentru că domnia sa, după părerea noastră, a deraiat foarte grav de la sensul constituţional al mandatului de preşedinte şi de la un comportament decent, în sensul că a rostogolit nişte neadevăruri despre noi fără ca măcar să aibă curiozitatea să aibă o discuţie cu noi în privinţa acestor lucruri”, a afirmat Petrișor Peiu.

Comentând acuzațiile aduse, senatorul recunoaște că discursul public al președintelui nu constituie automat o abatere juridică de la legea fundamentală, însă deciziile sale instituționale depășesc cadrul legal.

Acesta admite că „rostogolirea de neadevăruri” nu reprezintă o încălcare a Constituţiei, însă în opinia sa „condiţionarea acordării mandatului de prim-ministru de neparticiparea unui singur partid din tot spectrul politic la guvernare este o încălcare a Constituţiei”.

În viziunea reprezentantului AUR, atribuțiile președintelui în privința desemnării premierului sunt strict delimitate de Constituție, iar șeful statului nu are dreptul de a decide componența politică a cabinetului sau de a se substitui voinței parlamentare. Petrișor Peiu consideră că rolul președintelui ar fi trebuit să fie unul eminamente administrativ și de validare a acordului la care ajung partidele.

Liderul senatorilor invocă regulile democratice și susține că legea fundamentală „nu dă acest drept să facă majorităţi parlamentare” preşedintelui ţării, subliniind faptul că „Domnul preşedinte Dan face parte din puterea executivă, nu se poate substitui Parlamentului”.

Procesul prin care s-a ajuns la desemnarea cabinetului este considerat o răsturnare defectuoasă a rolurilor într-o republică parlamentară.

„Dumneavoastră faceţi referire la un mesaj pe care noi l-am dat şi am spus: astea sunt regulile pentru a avea o democraţie funcţională, partidele să formeze o majoritate, să anunţe pe domnul preşedinte de majoritate şi domnia sa, ca un notar sârguincios, să nominalizeze persoana respectivă. PSD-iştii au intrat în joc alături de Nicuşor Dan şi merg pe o inversare a acestei paradigme pe care au spus-o atunci”, a mai afirmat Petrișor Peiu.

În ceea ce privește perspectivele noului executiv propus de premierul desemnat Luca Niculescu, liderul senatorilor AUR consideră că echipa guvernamentală are șanse teoretice de a trece de votul din Parlament, însă succesul depinde exclusiv de poziția pe care o vor adopta social-democrații.

Senatorul Petrişor Peiu, lider în cadrul AUR, spune că învestirea guvernului propus de Luca Niculescu „depinde de decizia pe care o vor lua PSD-iştii”.

„Dacă ei se vor hotărî să voteze guvernul Niculescu, sau dacă guvernul Luca Niculescu le va oferi suficiente garanţii pentru nelămuririle pe care le au şi vor vota acest guvern, are şanse să treacă, pentru că pe liberali îi simt destul de nerăbdători să voteze cumva un guvern şi să scape de o anumită povară care este acum pe capul lor”, a precizat Petrişor Peiu.

Interesul PSD se axează pe garantarea resurselor bugetare și administrative, sugerează el. Liderul AUR consideră că cei din PSD „aşteaptă probabil nişte garanţii legate de accesul la resurse, ceea ce a fost tot timpul important pentru domniile lor”.

Un alt punct criticat de senatorul AUR este atitudinea liderilor PSD în cadrul consultărilor pentru desemnarea premierului. Petrișor Peiu este de părere că atitudinea social-democraților a trădat o lipsă de asumare, susținând că președintele i-ar fi oferit mandatul lui Sorin Grindeanu dacă acesta din urmă ar fi insistat ferm.

Liderul AUR a adăugat pe această temă: „Însă eu sunt convins, la cum au decurs lucrurile, că a existat o consultare între domnul Grindeanu şi domnul preşedinte Dan”.

Comportamentul conducerii PSD arată, în opinia senatorului, o strategie calculată de evitare a unui eșec politic major. „Din ce se vede”, Sorin Grindeanu nu şi-a dorit cu adevărat să fie desemnat pentru şefia Guvernului.

„Noi avem o modalitate simplă de a ne convinge dacă şi-a dorit sau nu: formal, tot partidul PSD şi domnul Grindeanu susţin că a fost domnia sa candidatul partidului. Ar trebui să nu voteze acest guvern dacă şi-ar fi dorit cu adevărat să fie prim-ministru. În al doilea rând, senzaţia mea, după toate discuţiile cu domnul Dan şi cu mulţi pesedişti, este că dacă domnul Grindeanu şi-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, preşedintele i l-ar fi dat. E adevărat că pentru domnul Grindeanu ar fi început o situaţie delicată, pentru că un eşec la învestire ar fi dus probabil la plecarea domniei sale din funcţia de preşedinte al partidului. PSD-iştii vor negocia între ei în primul rând, adică baza partidului, primarii, preşedinţii de Consilii Judeţene vor trebui convinşi că sunt la putere, chiar dacă nu sunt, formal”, mai spune Petrișor Peiu.

În încheiere, reprezentantul AUR anticipează un mandat vulnerabil pentru cabinetul pe care Luca Niculescu încearcă să îl treacă prin Parlament.

Petrişor Peiu mai consideră că, dacă va fi votat, guvernul condus de Luca Niculescu va fi în funcţie „pentru o perioadă scurtă de timp”, principala sa misiune va fi de a realiza legea bugetului dar nu va avea susţinerea unei „majorităţi stabile”.