ATENȚIE turiști! Puteți rămâne fără vacanțele plătite la agențiile de turism! Capcanele ascunse de acestea! Ce trebuie să știți

Bogdan Tomoiagă, secretar de stat în Ministerul Turismului ne-a oferit câteva informaţii extrem de preţioase, pe care orice turist trebuie să le cunoască.

Cum se poate feri un turist de o ofertă capcană, de la o agenţie care vrea de fapt să-l păcălească?

Este foarte important să ştii, în primul rând, la momentul achiziţiei unui serviciu turistic de la o agenţie, dacă aceasta funcţionează legal. Acest lucru se poate verifica la Ministerul Turismului, printr-o simplă accesare a site-ului instituţiei sau printr-un un apel telefonic la direcţia Autorizare sau pe telverde. Le recomandăm turiştilor să fie atenţi la toate ofertele existente pe piaţă, similare celei pentru care vor să opteze. Și, dacă sunt diferenţe foarte mari de preţ între ele, trebuie să-şi pună nişte mari semne de întrebare. Și să nu plătească nimic pentru care nu primesc măcar un document oficial care să ateste achiziţia şi descrierea pachetului cumpărat, cum ar fi un contract sau o factură detaliată, pentru că altfel nu au nici o armă împotriva unei escrocherii.

Ministerul Turismului se ocupă de legalitatea funcţionării agenţiilor, nu de analiza ofertelor scoase pe piaţă de acestea! Nu avem instrumentele necesare şi nici atribuţii legale în acest sens. Noi, ministerul, oferim totuşi informaţii preţioase despre legalitatea funcţionării unei agenţii de turism. Faptul că obţine licenţă de la noi înseamnă că deţine, obligatoriu, poliţă de asigurare sau, în viitor, un instrument legal constituit de asigurare a pachetelor vândute. Ministerul Turismului poate interveni abia după ce turistul are confirmarea oficială că a fost înşelat, adică atunci când acesta nu primeşte serviciile promise în ofertă şi face o plângere către noi sau la Protecţia Consumatorului.

Ce poate face un turist/ cui trebuie să se adreseze dacă şi-a cumpărat un pachet turistic şi promisiunile din contract nu sunt respectate? Poate depune plângere la Ministerul Turismului? Sau unde? Puteţi trimite un corp de control pe baza plângerilor de la turişti?

Clar. Ministerul Turismului este obligat să dea curs plângerilor/sesizărilor turiştilor şi face acest lucru! Am avut şi situaţii în care ne-am autosesizat, fără vreo plângere directă către noi, în cazuri care au fost făcute publice prin intermediul mass-media. Am acţionat şi am trimis echipe de control de la direcţia de specialitate la agenţiile care au lăsat turiştii cu ochii în soare, pe care le-am sancţionat cu retragerea licenţei de funcţionare, amenzi. Acolo unde s-a impus, am sesizat organele de cercetare penală.

Deci, turiştii trebuie să ştie că în Ministerul Turismului au un aliat de nădejde. Totul e să ne spună ce necazuri au, pentru a acţiona în consecinţă.

Ni s-a spus că, dacă un turist cumpără un pachet turistic în avans şi i se promite că merge la un hotel X, iar peste 5 luni, când merge în vacanţă este cazat la Y din lipsă de locuri, practic nu prea poate face mare lucru. Turistul vrea totuşi la X, dar este obligat să rămână la Y. Ce poate face în acest context?

În primul rând, trebuie să fie foarte atent la clauzele contractuale, când cumpără un serviciu turistic. Dacă agenţia precizează foarte clar că locul în hotelul X este garantat doar în măsura disponibilităţii unităţii de cazare la momentul începerii vacanţei achiziţionate şi oferă variantă de cazare în aceleaşi condiţii altundeva, atunci turistul, astfel informat, se înţelege că a acceptat. Și nu mai are ce face, decât să fie foarte atent pe viitor. Altfel, dacă nu este anunţat despre posibilitatea de a nu fi cazat în alt loc decât cel cumpărat, turistul poate să se îndrepte legal împotriva agenţiei.

Cum este astăzi turistul protejat de ţepele luate de agenţiile de turism? După cazul OMNIA, s-a schimbat ceva? Atunci foarte mulţi oameni au rămas cu banii daţi şi fără vacanţe.

Cazul OMNIA sper să fie un caz izolat! A căzut ca un trăsnet, pentru că era o agenţie cu vechime şi fără antecedente. Oricum, pentru a proteja turiştii de situaţii neplăcute şi păguboase, Ministerul Turismului va crea cadrul legal necesar care să contribuie atât la protecţia turiştilor cât şi la întărirea disciplinei în materie de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Avem acum în dezbatere publică un proiect de Ordonanţă privind garantarea pachetelor de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiect care vine să lumineze acest domeniu.

Conform acestuia, agenţiile de turism care îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul naţional şi comercializează, în calitate de organizator, către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, au obligaţia să asigure furnizarea serviciilor turistice sau rambursarea tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor, în măsura în care respectivele pachete de servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că agenţia de turism se află în dificultate financiară, definită potrivit legii. Aceste garanţii sunt reprezentate de scrisori de garanţie bancară, poliţe de asigurare, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcţiona distinct.

Ideea este ca pachetele turistice să fie garantate 100%, astfel încât turiştii păgubiţi să-şi poată recupera integral banii de la agenţiile de la care le-au achiziţionat. În acest proiect sunt incluse foarte multe prevederi, menite să confere siguranţă turiştilor, dar şi să disciplineze domeniul, începând de la repatriere, până la calitatea serviciilor. E adevărat că vor rezista pe piaţă doar cei serioşi şi care nu sunt porniţi pe dat ţepe pentru că, pe lângă garantare, venim şi cu clarificări esenţiale în privinţa informaţiilor precontractuale pe care călătorii trebuie să le primească înainte de achiziţionarea unui pachet, indiferent dacă acesta este vândut prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă sau în agenţie.

De asemenea, sunt prevăzute măsurile reparatorii în cazul neconformităţii în executarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie. Astfel, turistul are dreptul să primească soluţii la problemele cu care se confruntă, iar atunci când o parte semnificativă a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie nu poate fi furnizată, călătorului i se propun servicii alternative corespunzătoare. În cazul în care agenţia de turism nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul o poate face el însuşi şi solicită rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorii au, de asemenea, dreptul la reducerea preţului, încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi/sau despăgubiri pentru daunele suferite. Un capitol aparte face referire la protecţia în cazul insolvenţei agenţiei de turism. Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere garanţii privind rambursarea tuturor sumelor achitate de către sau în numele călătorilor, inclusiv transportul, dacă pachetul prevede şi acest serviciu.

În ceea ce priveste agentiile din România, care intermediază vânzarea de pachete de servicii turistice pentru organizatori din spaţiul european, acestea nu au obligaţia de a reasigura pachetele, aşa cum se tot vehiculează în spaţiul public. Sunt obligaţi să depuna toate diligenţele şi să vină în sprijinul turiştilor afectaţi de o eventuală imposibilitate de plată sau insovenţă a organizatorului din spaţiul european pentru care fac intermedierea şi sunt responsabili de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, dar repet, nu trebuie să reasigure pachetele vândute prin intermediere.