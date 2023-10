Armata Ucrainei a atacat trei nave militare rusești în Marea Neagră în două zile. Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat avarierea unei nave de război rusești purtătoare de rachete „Buyan” în această dimineață în Golful Sevastopol.

Soldații ucraineni ar fi atacat și nava de patrulare navală „Pavel Derzhavin” în urmă cu două zile. De altfel, au încercat să atace submarinul „Alrosa” cu ajutorul dronelor navale experimentale „Sea Baby”.

Ukraine attacks 3 Russian Black Sea naval ships in 2 days.

SBU confirms damage to a Russian „Buyan” missile carrier warship this morning in Sevastopol Bay, says it also attacked „Pavel Derzhavin” naval patrol ship two days ago, and attempted to attack „Alrosa” submarine using… pic.twitter.com/9W04JVJhwx

