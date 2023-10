Rusia este în doliu! Ucraina a derulat un atac cu drone în noaptea zilei de joi spre vineri. Potrivit autorităților, cel puțin doi oameni au fost uciși de resturile căzute de la o dronă doborâtă de ruși.

Totul s-a petrecut în regiunea Belgorod, la graniţa cu Ucraina, potrivit spuselor guvernatorului local, citat de AFP.

Guvernatorul Viaceslav Gladkov a transmis pe Telegram:

Autoritățile ruse susțin că în afară de cele două decese, atacul Ucrainei a provocat rănirea a alte două persoane, Acestea au fost spitalizate, potrivit spuselor guvernatorului. Acesta transmite că un bărbat se află în comă. Totodată, o femeie în stare gravă a suferit o comoţie cerebrală.

Joi, Ministerul rus al Apărării a declarat pe platforma de socializare Telegram că apărarea antiaeriană rusă a reușit să contracareze un atac cu drone desfășurat de către Kiev în regiunea Belgorod. Atacul a avut loc miercuri în jurul orei locale 23:50 (20:50 GMT), dar nu au fost dezvăluite detalii cu privire la eventuale victime sau pagube.

