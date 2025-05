Astăzi, 7 mai 2025, începe Conclavul Papal

Astăzi, 7 mai 2025, începe Conclavul Papal pentru alegerea celui de-al 267-lea papă. La mai bine de două săptămâni de la moartea Papei Francisc, cei 133 de cardinali electori se vor închide, în această după-amiază, în Capela Sixtină.

Vor vota sub celebra frescă a Judecăţii de Apoi a lui Michelangelo. Cardinalii electori vor scrie numele preferat pe buletinul de vot, sub cuvintele „Eligo in Summum Pontificem”, care înseamnă „Îl aleg pe Suveranul Pontif”, apoi vor așeza buletinele de vot pe o tavă de argint şi după aceea le vor introduce în urnă.

Vaticanul va întrerupe reţeaua telefonică

Înainte de a începe Conclavul Papal, cardinalii electori vor jura să păstreze secretul absolut, sub pedeapsa excomunicării. Pe scurt, le va fi interzis să comunice cu lumea exterioară până când vor alege un nou papă.

Medici, şoferi, personal de securitate şi de curăţenie, bucătari: vor sta la dispoziția cardinalilor electori. Persoanele care îi înconjoară au depus, la rândul lor, jurământ să păstreze secretul absolut.

Vaticanul va întrerupe reţeaua telefonică de la ora locală 15:00 (16:00 ora României) până la alegerea noului papă, dar nu şi în Piaţa Sfântul Petru, unde se vor aduna credincioşii catolici. Cardinalii electori vor informa oamenii despre mersul lucrărilor prin arderea buletinelor de vot pentru a produce fum negru (în cazul în care n-au ales un nou papă) sau fum alb (în cazul în care au ales un nou papă).

Cine ar putea fi noul papă?

Cu un număr record de 133 de cardinali electori din aproximativ 70 de ţări diferite (de pe cinci continente), acest conclav papal este cel mai mare şi mai internaţional organizat vreodată. Printre favoriți se numără Pierbattista Pizzaballa, patriarhul latin al Ierusalimului, și Peter Erdö, Arhiepiscopul Esztergom-Budapesta și primat al Ungariei.

O majoritate de două treimi va fi necesară pentru alegerea papei. Vor fi patru tururi de scrutin pe zi, două dimineaţa şi două după-amiază. În cazul în care se ajunge la cel de-al 33-lea/34-lea tur de scrutin, va avea loc balotajul obligatoriu între cei doi cardinali care au primit cele mai multe voturi în ultimul tur de scrutin, dar tot va fi necesară o majoritate de două treimi. Cei doi cardinali candidaţi nu vor putea participa activ la vot. Dacă voturile pentru un candidat vor fi două treimi din votanţi, alegerea Suveranului Pontif este canonic valabilă.