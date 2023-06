Prezentăm mai jos răspunsurile oferite de Roxana Puia, Marketing Director al Asociației Environ, privind nominalizarea în Top 100 Manageri realizat de Revista Capital în data de 26 aprilie:

1. Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

De mai bine de 15 ani, Asociația ENVIRON creează continuu contexte pentru ca țara noastră să devină un loc mai curat, mai civilizat, cu aer și pământ mai puțin poluat, atât prin dezvoltarea de soluții B2B pentru gestionarea responsabilă a deșeurilor electrice dedicate companiilor care pun pe piață echipamente electrice, cât și prin derularea de programe de conștientizare care să inspire copii, oameni mari, organizații și comunități să facă pasul spre sustenabilitate.

De câțiva ani încoace, am ales să mizăm mai mult pe cartea creativității și încercăm să gândim proiecte diferite prin care să punem reciclarea într-o altă lumină, să transparentizăm procesul astfel încât oamenii să capete încredere în acest concept, dar și să promovăm sustenabilitatea ca stil de viață și model de business.

Pentru noi, anul 2022 a fost marcat de două proiecte de suflet care s-au bucurat de succes în mod diferit: ,,Metamorfoza” și ,,Creator de inspirație”.

,,Metamorfoza” este de fapt numele unei colecții capsulă de bijuterii realizate din argint și taste provenite din reciclarea tastaturilor de laptop. Proiectul s-a născut din dorința de a aborda reciclarea dintr-o perspectivă nouă, reverse, de la coadă la cap, adică pornind de la rezultatul reciclării către produsul reciclat. Știm din experiență că oamenii au tendința de a fi rezervați în privința reciclării pentru că nu înțeleg exact ce presupune acest proces, prin urmare, în cadrul proiectului ,,Metamorfoza” ne-am propus să rezolvăm misterul reciclării și să arătăm concret cât de frumos și de divers pot fi reinventate obiectele vechi: de la electronice vechi la bijuterii.

,,Metamorfoza” nu este însă o campanie despre bijuterii, ci așa cum îi spune și numele, este o poveste despre magia transformării și despre frumusețea reinventării. ,,Metamorfoza” este un memento pentru fiecare dintre noi: să ne amintim deci să prețuim și să protejăm darurile pe care natura ni le oferă în mod gratuit și care fac posibilă viața pe Pământ: aer, apă, sol. Fiecare dintre aceste elemente ale mediului înconjurător se regăsesc în cuvintele exprimate de cele 6 tipuri de bijuterii care fac parte din colecție: sol, O2 (oxigen – aer), H20 (apă), CTRL, home (planetă), VIS. Succesul proiectului a fost ușor de evaluat prin prisma expunerii mediatice foarte mari, dar totdată și prin rata de conversie a interesului manifestat în numărul de comenzi de produse plasate.

Pe de altă parte, proiectul aniversar ,,Creator de inspirație” este mai degrabă o campanie de suflet, o campanie care prețuiește valorile, care a pus reflectorul pe oamenii care fac bine în meseria lor și care fac bine în țara lor. Ne-am propus să aducem împreună și să identificăm valorile comune ale oamenilor de succes din diferite categorii profesionale, care au ales să creeze lucruri autentice în România: de la case și mâncăruri cu bun gust, haine, meșteșuguri populare sau cadouri până la oameni informați, artă, performanță sportivă, ajutor sau stare de bine. Am încercat să acoperim un spectru cât mai larg de meserii astfel încât oricine să se poată regăsi în măcar una dintre aceste povești și să își găsească inspirația de a face bine.

Fiecare dintre noi este un mic creator pentru că în fiecare moment al vieții creăm ceva: prin meseria pe care o avem, prin gânduri, prin emoții, prin gesturile zilnice, și absolut tot ceea ce facem are un impact asupra mediului. A deveni un creator de inspirație înseamnă de fapt a fi un exemplu prin ceea ce faci: a deveni conștient de comportamentul tău și de amprenta pe care o ai asupra mediului înconjurător, a face alegeri responsabili, a te respecta pe tine, pe cei din jurul tău și în mod evident, a trăi în armonie cu natura. Și cel mai important: a împărtăși cu ceilalți pentru că fiecare poate fi un mic influențator în familie, în cercul de prieteni, colegi sau cunoștințe. Astfel informația se propagă și cercul oamenilor responsabili crește. În cazul acestui proiect, cred că succesul se măsoară în valoarea interviurilor pe care le-am realizat, dar și al celor 14 oameni pe care i-am adus împreună: modele reale de oameni empatici, responsabili și respectabili.

2. Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul Asociatiei ENVIRON?

Cel mai longeviv proiect al nostru și care a generat cel mai mare impact în comunitate este cu siguranță ,,Baterel, Eroul Reciclării”, campania de educație ecologică pe care o derulăm neîncetat din 2011 și cu care am ajuns în total în peste 2500 de unități de învățământ din toată țara.

Una dintre principalele noastre direcții de acțiune o reprezintă educarea copiilor pentru că avem speranța că beneficiarii programelor de educație ecologică vor deveni acea generație capabilă de schimbare pe care ne-o dorim cu toții. Avem convingerea că trebuie să îi învățăm pe cei mici încă de pe băncile școlii principiile unui comportament responsabil față de mediul înconjurător, tot așa cum îi învățăm să citească, să scrie sau să socotească.

Pe locul al doilea cred că este proiectul ,,Metamorfoza” și nu doar pentru că ne-a adus un foarte mare capital de imagine și a înfrumusețat un pic domeniul deșeurilor, ci și pentru că este un proiect coerent 360. Practic, chiar acum suntem în etapa finală a campaniei în care împreună cu partenerii noștri, brandul de bijuterii Obsidian care au donat banii obținuți din vânzarea bijuteriilor, și Asociația Magic Wings transformăm, aka metamorfozăm, un laborator de informatică vechi într-o sală de bucătărie unde elevii unei școli din sectorul 5 pot învăța să gătească și să fie autonomi.

3. Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Activitatea de informare, de educare a oamenilor, de schimbare de mentalități și obiceiuri este un proces pe termen lung și de aceea credem că în munca noastră este nevoie de foarte multă determinare, consecvență, pasiune și convingere în ceea ce promovăm pentru că nu este neapărat un domeniu în care rezultatele să vină foarte ușor. Schimbarea pe care o vizăm este de fapt o asumare a responsabilității în raport cu mediul, la nivelul fiecărui individ, companie sau instituție. Cu toții trebuie să fim conștienți de impactul ecologic al acțiunilor noastre și să ne schimbăm mindsetul în ceea ce privește viața pe această planetă.

Ne propunem însă ca în 2023 să încercăm să intensificăm acțiunile de comunicare în sensul transparentizării procesului de reciclare: vrem să arătam clar ce înseamnă tot efortul de la colectarea din poarta generatorului până la fabrica unde se refolosește materia primă secundară reciclată. Vom continua acțiunile în școli și campaniile de colectare în parteneriat cu autoritățile locale, avem în plan organizarea unei serii de workshop-uri pentru companii, dar vom continua să facem și ceea ce ne place mult: să fim creativi și să facem proiecte de conștientizare inedite. Chiar în această primăvară pregătim o conferință aparte dedicată sustenabilității și un proiect care încurajează economia circulară.

4. Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Dacă ar trebui să descriem activitatea din domeniul nostru folosind un singur cuvânt, cu siguranță că cel mai potrivit ar fi challenging. Pe lângă provocările pe care le gestionăm de ani de zile și care nu au legătură cu contextul pandemic, (cadrul legislativ incomplet și nearmonizat, țintele de colectare prea mari raportat la viteza de generare a deșeurilor electrice, insuficiența punctelor de colectare, tendința speculativă a celor care au acces la deșeuri, lipsa de educație și interes a oamenilor), în 2021 și 2022 am avut de-a face pe de o parte cu creșterea costurilor pe tot lanțul logistic de la colectare, transport și reciclare, iar pe de altă parte cu inflexibilitatea producătorilor de a accepta să plătească tarife mai mari. Acum observăm că spre deosebire de primul an de pandemie când vânzările la bunurile de folosință îndelungată au explodat, în ultimul an și jumătate ne-am confruntat cu o scădere a cantităților de echipamente electrice comercializate probabil ca efect scăderii puterii de cumpărare din cauza creșterii inflației.

5. De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Cred că cel mai tare de lipsă de asumare și ulterior de lipsă de implicare. Dar teama a îți asuma o responsabilitate este ceea ce blochează cel mai mult. Sigur că după ce discuți și cunoști oamenii care fac parte din aparatul administrativ înțelegi că de fapt problemele sunt sistemice și este un cerc vicios pe care prea puțini au curajul să îl rupă. Cred că marele păcat este că de cele mai multe ori primează interesul propriu și viitorul imediat.

Am avut însă norocul să întâlnim și oameni competenți și cu viziuni pe termen lung, oameni care își doresc realmente să pună o cărămidă la dezvoltarea durabilă a comunității.

6. Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Din perspectiva mea, după mai bine de un deceniu de când activez în acest domeniu, mă bucur că în sfârșit a venit vremea sustenabilității și sper că odată cu popularizarea acestui concept, oamenii să și-l însușească și să înțeleagă că nu este vorba despre un trend sezonier, ci este un stil de viață și de business care se construiește zi de zi, așa cum tot spun încă din 2020 când am lansat platforma sustenabilzidezi.ro. Cu siguranță că există un număr tot mai mare de tineri interesați de acest domeniu și cred că este foarte important să fie în primul rând sinceri cu ei înșiși și să fie siguri că le place foarte mult zona aceasta pentru că altminteri pot apărea frustrări în loc de rezultate. Drumul nu este ușor și în lipsa unei motivații intrinseci (de a face bine, de a contribui la o schimbare pozitivă într-o comunitate indiferent cât de mică), poate să nu fie satisfăcător. Și să fie dispuși să muncească pentru lucruri de care să fie mândri, nu doar de dragul supraviețuirii.

7. Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Reciclarea este un concept încă la început în România și tocmai gradul de noutate al acestui domeniu este foarte ofertant din punct de vedere al oportunităților. Atât companiile aflate la început de drum care au integrat sustenabilitatea în ADN-ul lor, cât și cele care au înțeles care este direcția firească de urmat și și-au făcut acest update de soft sustenabil, se pot diferenția clar de ceilalți jucători din piață și vor avea doar de câștigat pe termen mediu și lung. Tinerii consumatori, generația Z și chiar și milenialii, sunt mult mai interesați de nivelul de conformitate cu politicile de mediu al brandurilor.

Pe de altă parte, cred că cel mai mare minus îl reprezintă mentalitatea oamenilor de afaceri pentru care primează cifrele și de cele mai multe ori aleg soluția cea mai ieftină fără să cântărească și alți indicatori. Reciclarea, gestionarea deșeurilor este în mod evident un proces consumator de resurse și trebuie să învățăm cu toții să plătim prețul corect pentru un serviciu corect și de calitate. Sper ca în următorii 10 ani mediul de afaceri să iasă din paradigma orientată strict către profitabilitate și să devină sustenabilă la modul autentic.

Indiferent de viteza cu care se mișcă, România ca și restul lumii, va merge în direcția sustenabilității pentru că altă cale nu există. Cu alte cuvinte, viitorul va fi verde sau nu va fi deloc.

8. Reciclare. Ce vă spune acest cuvânt?

Creativitate. Atât într-un sens de bază, cât și la nivel mai amplu. A face campanii de conștientizare într-o țară în care reciclarea este mai degrabă condiționată de acordarea unor beneficii, fie sub formă de reduceri, vouchere, premii etc. decât o primă opțiune a unui cetățean educat, iar protecția mediului înconjurător este un subiect abstract care ne interesează doar la nivel declarativ, este în mod cert un act de curaj.

Munca de pionierat pe care am început-o în urmă cu 15 ani s-a bazat întotdeauna pe găsirea unor modalități ingenioase prin care să transmitem mesajele noastre către diferitele categorii de public, fie că vorbim despre copii, adulți sau companii.

Noi credem că despre reciclare se poate vorbi și altfel decât folosind un limbaj de lemn, pasaje din legislație, imagini cu gunoaie. Despre reciclare se poate vorbi cu emoție și de ce nu, cu simț al umorului. Și asta nu înseamnă nici pe departe că nu luăm lucrurile în serios, ci doar că atunci când folosești creativitatea și mai ales, când pui suflet în ceea ce faci, ai șanse mai mari ca mesajul tău să ajungă la public. Învățăm pe tot parcursul vieții și nouă ne place să credem că putem învăța oriunde dacă ne păstrăm mintea deschisă.