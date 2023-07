Serviciul Federal de Protecție (FSO) a declarat că au fost plasați explozibili sub un pod pe care liderul rus Vladimir Putin urma să îl traverseze.

Canalul de Telegram VChK-OGPU a susținut că dispozitivul a fost programat să explodeze în momentul în care coloana de mașini a lui Putin traversa podul, probabil undeva pe traseul de la Kremlin la reședința președintelui de la periferia Moscovei.

În postarea de pe Telegram se precizează: „FSO verifica informațiile despre pregătirea unei tentative de asasinare a lui Putin cu ajutorul unor explozibili pe fundul râului Moskva, puși de pe o barjă. Un ofițer de serviciu al Serviciului Federal de Securitate a raportat o barjă suspectă sub pod”.

Scafandrii ar fi fost văzuți în apă după ce barjei suspecte i s-a ordonat să se deplaseze, „din cauza deplasării unor coloane de mașini pe pod”.

Se crede că FSO a verificat actele echipajului barjei, care a susținut că efectua reparații la pod. Deocamdată nu a fost anunțat nimic oficial legat de detectarea de explozibili.

„Angajatul a declarat că, în legătură cu măsurile de securitate, este necesar să se îndepărteze nava, acest lucru se datorează deplasării de cortegii de mașini de-a lungul podului însuși.”, se mai arată în postare.

Russia: Due to reports of a planned assassination, divers from the FSO (Putin’s Protective Service) dispatched to check for explosives underwater at the bridge near the Moscow Central World Trade Center today. Putin’s motorcade crosses this bridge when he goes to the Kremlin. pic.twitter.com/K3HQsjnsee

— Igor Sushko (@igorsushko) June 29, 2023