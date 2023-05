Mai precis, serviciul de presă al preşedintelui Vladimir Putin a acuzat Ucraina de faptul că a încercat să atace Kremlinul cu drone, în noaptea de marţi spre miercuri.

Autoritățile de la Kremlin susțin că a fost vorba despre o tentativă eşuată de asasinare a preşedintelui rus Vladimir Putin, potrivit informațiilor publicate de agenţia TASS și preluate de Reuters.

„Kremlinul a evaluat aceste acțiuni ca fiind un act terorist planificat și o tentativă de asasinare a președintelui în ajunul Zilei Victoriei, parada din 9 mai”, a transmis publicația RIA.

Moscova susține că tentativa de asasinat asupra lui Vladimir Putin ar fi avut loc cu câteva zile înainte de parada de pe 9 mai, când este marcată victoria împotriva nazismului.

În noaptea de marţi spre miercuri, „două drone care vizau Kremlinul” au fost „scoase din funcţiune datorită utilizării sistemelor radar”, potrivit informațiilor transmise de preşedinţia rusă.

„Vedem aceste acţiuni ca pe o tentativă de act terorist şi un atentat asupra vieţii preşedintelui”, au transmis autoritățile ruse, precizând că liderul rus nu a fost rănit.

The press service of the President of the Russian Federation said that Ukrainian drones attacked the Kremlin this night. Russian authorities have introduced a complete ban on the flights of any drones over the city. pic.twitter.com/Ou5AvEbNIF

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2023