Flota rusă a Mării Negre a respins un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea în primele ore ale zilei de luni, a declarat guvernatorul prorus al oraşului pe reţelele sociale, relatează Reuters.

„Conform ultimelor informaţii: o dronă de suprafaţă a fost distrusă … a doua a explodat singură”, a scris guvernatorul Mihail Razvojaev pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

„Acum oraşul este liniştit”, adaugă oficialul prorus. Nu au fost raportate pagube, susţine Razvojaev.

BREAKING: Ukrainian drone attack reported against Russia's black sea fleet in Sevastopol. Governor says that the "fleet is now repelling the attack of surface drones. All services of the city are on alert" – TASS pic.twitter.com/T4hZl9ikPy

