Aproape 96 de mii de mame din Italia și-au pierdut locul de muncă în 2020

În anul afectat de pandemie și de lockdown, din cele 249.000 de femei care și-au pierdut locul de muncă în 2020, 96.000 erau mame cu copii minori. Dintre acestea, 4 din 5 au copii cu vârste sub cinci ani: sunt acele mame care, din cauza nevoii de a-şi îngriji copiii mai mici, au fost nevoite să renunțe la muncă sau au fost concediate.

Acesta este cadrul care reiese din cel de-al 6-lea Raport „Echilibristele: maternitatea în Italia 2021”, lansat cu ocazia Zilei Mamei, de Save the Children – organizația care luptă de peste 100 de ani pentru a salva copiii în situații de risc și a le garanta viitorul – cu privire la mamele din Italia, raport care, pe lângă faptul că subliniază dificultățile cu care s-au confruntat mamele într-un an atât de dificil precum 2020, scoate din nou la iveală decalajul dintre nordul și sudul țării.

„Coronavirusul ne-a pus în primul rând pe toți în fața unei urgențe de sănătate care s-a dovedit în curând a fi și o criză socială, economică și educațională. Mamele din Italia au plătit și continuă să plătească un preţ foarte mare pentru aceste situații de urgență. Copiii de acasă, prăbușirea bruscă a bunăstării familiei, din cauza necesității de a proteja bunicii de infectare, grija excesivă, povara gospodăriei și lipsa de partajare a greutăţilor cu partenerul, măsuri de sprijin ineficiente, sunt toți factori care au dus la întreruperea vieţii lor profesionale. Acum este important să direcționăm eforturile către realizarea concretă a obiectivelor care vizează, pe lângă stimularea participării femeilor pe piața muncii, eliberarea acestora de munca neremunerată”, a comentat Antonella Inverno, responsabilul cu politicile pentru copilărie a organizaţiei Save the Children.

O situație care s-a înrăutățit în perioada Covid, după ce şi înainte de pandemie au fost multe femei rămase în afara pieței forței de muncă din cauza imposibilității de a combina viața profesională și de familie cu împlinirea personală.

„Aceste date ne arată că nu mai este timp de pierdut: sunt necesare alegeri politice care vizează construirea fără întârziere a unui sistem de protecție, garanții și stimulente pentru a depăși o situație care leagă mamele exclusiv de grija copiilor lor și a casei. Primul pas ar trebui să fie introducerea concediului de paternitate obligatoriu, de cel puțin 3 luni pentru toți lucrătorii și crearea unui sistem integrat de la zero la șase ani, care să ofere un serviciu gratuit şi de calitate, în care copiii să aibă posibilitatea de a învăța și de a trăi în contexte educaționale necesare dezvoltării lor” continuă Antonella Inverno. „Există fonduri alocate acestor chestiuni în Planul Național de Redresare și Reziliență și în Legea Bugetului, dar încă trebuie clarificat cum să intervenim acordând prioritate zonelor celor mai deficitare, pentru a crea o ofertă publică și de calitate în municipalitățile în care lipsesc resursele și capacitatea administrativă de a gestiona un serviciu complex, cum ar fi o creșă, un serviciu care poate fi cu adevărat o alegere pentru a crește bunăstarea copiilor, a părinților și a întregii comunități”.

Mame și muncă: un echilibru dificil în contextul Covid-19

În anul Covid-19, din cauza pandemiei, au dispărut în total 456 de mii de locuri de muncă (-2% față de 2019). Cele mai afectate au fost femeile, care reprezintă 249 de mii unități (- 2,5%) față de 207 mii bărbați (- 1,5%). Numai în perioada aprilie-septembrie 2020, scăderea numărului de lucrătoare din Italia a fost dublu față de media europeană (4,1% dintre femeile între 15-64 de ani, comparativ cu 2,1% din media UE), înregistrând cea mai mare contracție după Spania, notează rainews.it.

Tot în 2020, femeile reprezintă marea majoritate a angajaților cu un loc de muncă part-time, aproape 3 din 4 (73% din total). Sunt deseori mame de copii minori: aproape 2 din 5 (38,1%) dintre ele au un contract cu jumătate de normă, comparativ cu 5,6% din tații aflați în aceeași stare.

Potrivit estimărilor Istat, „șocul organizațional familial” cauzat de lockdown ar fi afectat un total de aproximativ 2,9 milioane de familii cu copii sub vârsta de 15 ani în care ambii părinți (2.460.000) sau părinţi singuri (440.000) au fost angajați. „Stresul de conciliere”, în special, a fost extrem de ridicat în rândul părinților care nu puteau lucra de acasă și nici nu foloseau serviciile (formale sau informale) pentru îngrijirea copiilor: este vorba de 853.000 de familii cu copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani, în special 583.000 de cupluri și 270.000 de părinți singuri, aceştia din urmă fiind în majoritate (84,8%) femei.

Unele studii au constatat probleme şi în rândul mamelor care au lucrat în telemuncă, probleme datorate unui volum mai mare de efort depus în casă pentru îngrijirea copiilor şi a familiei, situaţie agravată şi de necesitatea de a-și urmări copiii în şcoala online. Cercetările evidențiază că foarte multe mame înregistrează semne de oboseală emoțională și psihologică.

Raportul „Echilibristele: maternitatea în Italia 2021”, realizat de Save the Children include, ca în fiecare an, indexul mamelor care identifică regiunile mai mult sau mai puțin angajate în sprijinirea maternităţii în Italia.

Elaborat de ISTAT pentru Salvați Copiii, Indexul evaluează, prin intermediul a 11 indicatori, starea mamelor în trei domenii diferite: îngrijire, muncă și servicii. Și în acest an, regiunile din nord sunt cele mai prietenoase cu mama: datele înregistrate aici sunt cu mult peste media națională, comparativ cu cele din sud, unde toți cei trei indicatori sunt poziționați sub această medie.

În indicele general, cele mai favorabile regiuni sunt din nou provinciile autonome Bolzano și Trento, urmate de Valle d’Aosta (pe locul 4 anul trecut) și Emilia-Romagna (care pierde o poziție față de 2020). Rămân în urmă Campania (în 2020 a fost penultima), Calabria (pe locul 19 anul trecut) și Sicilia (care a pierdut ultima poziție), precedată de Basilicata (pe locul 17 în 2020).

Poveşti de mame în timp de Covid

Tot în acest an, Salvați Copiii a adunat poveștile unor mame care au vrut să-şi împărtășească experienţa Mame „echilibriste” care, în timpul pandemiei, povestesc despre frica de a face față unei sarcini sau despre dificultățile de a reconcilia telemunca cu şcoala de acasă a copiilor lor, de a nu-și putea găsi un loc de muncă după ce l-au pierdut sau de a face faţă unui loc de muncă cu prezență fizică, chiar dacă redusă, cu închiderea școlilor. Povești despre femei, despre mame în cel mai dificil an, care au devenit un video și un produs multimedia, în care mamele se destăinuie și împărtășesc acest an 2020 cu noi toți.

Sursă foto: Dreamstime