Fostul concurent Survivor din echipa Faimoșilor, Jador a ajuns în weekend înapoi în România. Acesta a fost întâmpinat de mai mulți oameni care au vrut să facă poze cu el și să-i ureze toate cele bune după accidentarea suferită la Survivor România 2021. Bogdan Mocanu, Nikolas Sax, Robert Ionescu au fost doar câțiva prieteni apropiați, care l-au așteptat cu un tort, pe Jador la aeroport.

S-a lăsat cu lacrimi în aeroport

De asemenea, prezenți au fost și părinții lui Jador. Simona, mama artistului, a izbucnit în lacrimi când și-a văzut fiul pentru prima dată după atâta timp petrecut în competiția din Republica Dominicană. Cei doi s-au luat în brațe și au început să plângă.

La sfârșit, cântărețul, amuzant din fire, a vrut să-și îmbărbăteze mama. ” Mamă, gata, că n-am murit, lasă ”, îi spune Jador mamei lui, iar mai apoi își îmbrățișează tatăl.

„E mult mai greu decât se vede la televizor. Și am văzut că multi oameni sunt hate-uiți, nu mai hate-uiți că suntem vai de capul nostru. Piciorul e varză. Nu mai vreau să risc. Și 12 ore pe avion așa cu piciorul…e crunt. Mulțumesc că ați venit, facem poze cu toții…nu plec până nu fac poze cu toți. Vreau ca toată lumea să creadă ce se întâmplă acolo.

Oamenii ăia chiar se chinuie, chiar își doresc să câștige…ei habar nu au ce se întâmplă, mie nu mi-a venit să cred ce s-a întâmplat cu mine… Piciorul rupt. Am venit cu câteva experiențe mișto. Ambițios am fost de când m-am născut. Am venit cu multe lucruri pe care le-am învățat acolo”, a spus Jador, imediat cum a ajuns în România, transmite WOWBIZ.ro

Fostul faimos a fost întrebat ce părere are despre Sorin, cu care a avut câteva divergențe pe timpul competiției: ”Sorine, luptă că ești un șef. Sorin e chiar foarte bun, sper să ajungă cât mai departe. E un băiat foarte bun, se vede nașpa la televizor că a fost dușman cu mine, dar e un băiat bun

”Cine, mă, Sorin? Nu-l halesc”, a adăugat Bogdan Mocanu.