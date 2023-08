Jador a făcut un anunț important pentru fanii săi! Totul s-a întâmplat pe TikTok, acolo unde artistul a făcut dezvăluiri despre boala sa, despre retragerea din muzică și durata acesteia.

Vă amintim că în urmă cu numai două luni, cântărețul posta pe rețelele de socializare de pe patul de spital. În acel moment, acesta mărturisea doar că starea sa de sănătate nu e bună și că își plănuiește retragerea din domeniul muzical.

La acea vreme s-a vehiculat că Jador ar fi fost diagnosticat cu cancer de colon. Jador a ieșit în public pentru a clarifica situația. Se pare că artistul s-a însănătoșit, vrea să înceapă o afacere în Bacău și speră să se îmbogățească.

„Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica, sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil, așa cum spune presa, nu am cancer la colon, nu am alte boli scrise de presă. Sunt foarte bine! Am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine.

Mă las de muzică în decembrie pentru că vreau să mă mut la Bacău, să mă apuc de afaceri și să fac bani mulți. Atâta tot, vă pup!”, a spus Jador, într-un clip postat pe TikTok.