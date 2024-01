Aplicația TikTok utilizează datele într-un mod nefavorabil, spune Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM. În cadrul interviurilor Digi24.ro, acesta a precizat că nu susține instalarea aplicației.

Pavel Popescu a menționat că TikTok reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. De asemenea, a sugerat că ar trebui interzisă pe dispozitivele mobile ale angajaților din sectorul public.

Pavel Popescu a argumentat că dacă există postări care pun în pericol securitatea și siguranța cetățenilor. El spune că acestea pot avea consecințe extinse și negative.

Acesta a spus că există dovezi tehnice care arată că datele sunt folosite de către alte guverne. De asemenea, el a mai spus că au existat câteva recomandări cu privire la această aplicație.

Pavel Popescu a fost ulterior întrebat dacă ar trebui ca aplicația chinezească să fie interzisă pe telefoanele guvernamentale.

Răspunsul acestuia nu a întârziat să apară. El a spus că este importat să se ia o astfel de decizie. În cazul în care s-ar decide acest lucru, România nu ar fi singura care ar interzice TikTok pe telefoanele guvernamentale.

Vicepreședintele ANCOM a mai spus că este nevoie de curaj și de argument tehnic pentru o astfel de decizie. El a subliniat că platformele de socializare sunt o mare de conținut care aproape este imposibil de controlat.

În absența unei legi adecvate, el a subliniat importanța unei vârste minime pentru utilizatori.

De asemenea, a menționat că inițiative legislative în acest sens sunt de menționat. El a amintit de inițiativa legislativă inițiată de către Nicoleta Pauliuc cu privire la consimțământ.

Popescu a evidențiat că există conținut sexual explicit disponibil pentru copiii care au acces la internet și au abilități tehnice.

„Avem nevoie de curaj si mai mult decât orice argument tehnic, vă spun ca tată, că platformele sociale s-au transformat într-o mare de content aproape imposibil de manageriat. Și nu doar Tik Tok-ul.

În condițiile în care eu ca tată îmi deschid o aplicatie, în condițiile în care eu nu am o lege, știu că este în discuție cea cu privire la consimțământ și salut această initiațivă legislativă a fostei mele colege Nicoleta Pauliuc, trebuie să ai o vârstă în condițiile în care contentul arată cum arată, adică un copil care are dexteritatea de a face absolut orice pe internet are parte de content sexual foarte explicit pe orice platformă, nu mai vorbesc de limbajul explicit”, a mai spus acesta.