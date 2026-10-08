APIA: Peste 11 milioane de euro pentru investiții în sectorul vitivinicol. Cererile pot fi depuse până la 19 octombrie

Mai sunt doar câteva zile pentru producătorii vitivinicoli care vor să obțină finanțare pentru investiții. APIA pune la dispoziție peste 11 milioane de euro. Până acum, au fost solicitate mai puțin de jumătate din fondurile disponibile. Cererile pot fi depuse până pe 19 octombrie 2026.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de finanțare destinate investițiilor în sectorul vitivinicol este 19 octombrie 2026, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile fonduri de peste 11,044 milioane de euro. Din această sumă, 9.348.921 de euro sunt alocați intervenției IS-V-02 – „Investiții în active corporale și necorporale”, iar 1.695.498 de euro sunt destinați intervenției IS-V-07 – „Investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin”.

Până în prezent, pentru cele două intervenții au fost depuse cereri de finanțare în valoare totală de 4,617 milioane de euro. Astfel, o parte importantă din fondurile disponibile pentru această sesiune nu a fost încă solicitată.

Pe intervenția IS-V-02 au fost depuse 13 cereri de finanțare, cu o valoare totală de 4,438 milioane de euro. Suma reprezintă 31,65% din pragul de 150% din bugetul alocat acestei intervenții.

În cazul intervenției IS-V-07, au fost depuse două cereri de finanțare, în valoare totală de 178.535,78 euro. Acestea reprezintă 7,02% din pragul de 150% din bugetul alocat.

APIA îi încurajează pe producătorii vitivinicoli care intenționează să realizeze investiții să folosească perioada rămasă până la încheierea sesiunii pentru pregătirea și depunerea cererilor de finanțare.

Cererile de finanțare, împreună cu documentele justificative necesare, trebuie pregătite și depuse cu respectarea condițiilor prevăzute în ghidurile aferente celor două intervenții.

Informațiile privind sesiunea de depunere din 2026, ghidurile aferente, accesul la sistemul informatic și repartizarea bugetului pentru proiectele de achiziții complexe și simple sunt disponibile pe site-ul APIA.