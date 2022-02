Luni, 14 februarie, Florin Cîțu a explicat că nu a văzut până acum un document care să prezinte concret soluțiile propuse de Partidul Social Democrat (PSD) pentru optimizarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind pensiile. Acesta i-a sfătuit pe social-democrați să meargă la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni.

„Nu ştiu despre ce e vorba. Am văzut cuvântul ‘optimizare’ aruncat în spaţiul public, dar nu am văzut un document care să ne arate ce vrea să facă această optimizare. Cel mai bine ar fi să meargă la Bruxelles să pună întrebarea dacă optimizarea este ok. Eu spun că nu e, dar vreau să spună Comisia (Europeană – n.red.).

Cuvântul meu nu contează, ci al Comisiei. Cel mai simplu este să pună întrebarea cu optimizarea. A fost pusă întrebarea cu renegocierea, răspunsul a fost nu, să pună întrebarea cu optimizarea şi să vedem ce va spune Comisia”, a transmis preşedintele Partidului Național Liberal (PNL).

Florin Cîțu, despre majorarea pensiilor: Susținem cu cea mai mare tărie

Întrebat de jurnaliști dacă PNL susține majorarea pensiilor fără modificarea PNRR, în contextul în care ministrul Finanțelor afirmă că pensiile ar putea crește pe baza încasărilor din acest an, Florin Cîţu a răspuns: „Bineînţeles. Dacă se pot face aceste lucruri şi sunt resurse, susţinem cu cea mai mare tărie.”

Reamintim că tot luni, 14 februarie, acesta a declarat că soluția sa pentru revenirea economiei naționale este majorarea tuturor salariilor, precum în 2020.

„Lecțiile pe care le-am aplicat în 2020 au dus la cea mai rapidă revenire a economiei. Așa propun și acum. Măsuri prin care creștem veniturile tuturor românilor, eu vă spun că va fi complicat pentru Partidul Național Liberal să susțină o măsură care va susține veniturile doar în sectorul bugetar.

Spre imposibil. De aceea, ideea este să ne gândim la o soluție pentru a crește veniturile tuturor românilor (…). Pentru toți angajații din România, aceasta este o soluție, aceea de a reduce contribuțiile” a explicat liberalul.

Cîțu: Avem 14 miliarde de euro gratis de la UE! Resurse la buget sunt

De asemenea, acesta a adăugat că oamenii nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la majorarea salariilor deoarece „resurse la buget sunt. Avem 14 miliarde de euro gratis de la UE, plus încă vreo 14 din împrumuturile cu 0,15%.”

„Cealaltă variantă a fost demonstrată deja în 2016, dar și când a fost scăzut TVA-ul de la 24% la 20%, de la 1 ianuarie. Dacă vrem să ajutăm rata inflației, noi punem pe masă această soluție, prin reducere de TVA. Știu că întrebarea va veni despre sursa de finanțare. Avem 14 miliarde de euro gratis de la UE, mai avem încă vreo 14 din împrumuturi cu 0,15%. (…) Deci resurse la buget sunt!

Când am construit bugetul anul trecut aveam simulări pentru a reduce contribuțiile din acest an, până în 2024, pentru că știam deja că vin resursele, deci nu este o idee nouă, ceva ce n-a fost calculat, a fost luat în calcul și scopul este de a ajuta toți românii care astăzi lucrează în România, nu doar pe cei din sistemul bugetar”, a menționat Florin Cîțu.