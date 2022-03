Elena Udrea a ținut să facă câteva precizări după ce a arătat ce s-ar putea petrece cu Traian Băsescu care a fost lăsat fără protecție și orice fel de pază.

„Câteva scurte precizări. Pentru cei de bună credință, puțini câți mai sunt, nu pentru cei de la A3, spre exemplu.

Când am întrebat retoric, ce s-ar fi întâmplat dacă salvarea care l-a luat pe fostul Președinte, nu l-ar fi dus la un spital din Bruxelles ci la unul din Moscova, având în vedere că nu mai are asigurată protecția, evident că nu am vrut să sugerez că Traian Băsescu ar putea, din proprie initiațivă, să devoaleze informațiile și secretele pe care le deține ca fost șef de stat european și membru NATO, timp de 10 ani. Ci ca ar putea fi forțat, prin orice mijloc de constrângere inclusiv fizică, să dezvăluie lucruri importante pentru adversarii României, UE, Nato, dacă ar fi cineva interesat să obțină astfel aceste informații. Iar în contextul războiului cu care se confruntă lumea azi, mi se pare firesc să te gândești la o asemenea posibilitate”, a spus Udrea.

Udrea, despre implicarea lui Klaus Iohannis

În opinia sa, toată povestea asta nu vine de la Johannis. Fosta colaboratoare a lui Băsescu a susținut că actualul șef al statului are prea mulți ani de politică în spate, are deja 8 ani ca Președinte al României, motiv pentru care nu crede că s-ar ocupa cu lucruri așa meschine.

„În plus, are multe altele pe cap acum, cu războiul de la graniță. Și îl consider un om inteligent, care înțelege că odată deschisă Cutia Pandorei, orice va fi posibil în viitor să i se întâmple unui fost Președinte.”, a precizat aceasta.

„Nu sunt nici adepta teoriei conspiraționiste că lideri europeni au sunat la București să fie lăsat fără drepturi Traian Băsescu, pentru că nu le place că e mai deștept ca ei. Eu cred că e vorba despre răzbunarea unor politicieni mărunți, adversari ai fostului Președinte, la care s-au adăugat calcule electorale de scoatere din joc a PMP”, a scris Elena Băsescu pe pagina sa de Facebook.

Revoltată de decizia de evacuare a lui Traian Băsescu

Amintim că Elena Udrea s-a declarat revoltată de decizia de evacuare a lui Traian Băsescu din vila RA-APPS. Fostul ministru a susținut că aceasta este o problemă a statului român, în contextul în care Traian Băsescu este ”o instituție, instituția unui fost președinte”.

Ea a mai adăugat că dacă statul român vrea să își asume riscul de a lăsa un fost președinte fără protecție și orice fel de pază, este strict problema sa. Pe de altă parte, ea a reamintit de faptul că Băsescu este și președintele care a discutat cu Joe Biden despre scutul de la Deveselu. În acest sens, fostul ministru se întreabă ce s-ar fi întâmplat în cazul în care ambulanța care l-a transportat pe fostul președinte l-ar fi dus la Moscova, în loc de Bruxelles.