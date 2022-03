Europarlamentarul Maria Grapini a vorbit despre starea de sănătate a lui Traian Băsescu. Aceasta a precizat că nu a sesizat nicio schimbare în comportamentul fostului președinte, dar a fost frapată de lipsa sa din plen.

Maria Grapini: Poate că după sosire în Bruxelles s-a simţit rău

„N-am sesizat vreo schimbare. Însă ce m-a frapat pe mine a fost că nu a mai fost în plen. Era un om foarte disciplinat. Pot să-l compar cu ceilalţi eurodeputaţi români din PPE care mai ascultă şedinţa plenară în birou. Domnul Băsescu venea în sală. Săptămâna trecută nu a participat la dezbateri pentru că nu a avut nici timp de vorbire. Nu a participat fizic, aşa cum participa. Poate că după sosire în Bruxelles s-a simţit rău, cert e că n-a participat la plenară.

La plecarea din Bruxelles, eu am plecat joi şi am sosit vineri dimineaţă, şi vineri la prânz am fost sunată de o colegă de la Bruxelles dacă ştiu că domnului Băsescu i s-a făcut rău şi ar fi internat în spital. Ce mi s-a spus mie a fost că i s-a făcut rău în Bruxelles, evident.

De aici, din Parlament, ar fi fost luat cu ambulanţa şi dus la spital pentru primele analizate, după care s-a decis internarea. S-a spus că ba la Paris, ba aici. Nu, internarea a fost la spitalul de aici (de la Bruxelles) şi era logic să fie aici. Noi beneficiem de un cabinet medical şi orice europarlamentar sau asistent merge la cabinet şi este trimis la medicul specialist dacă are vreo problemă”, a afirmat Maria Grapini pentru România TV.

Traian Băsescu ar fi internat la Spitalul Universitar din Bruxelles

De asemenea, europarlamentarul a precizat că Traian Băsescu ar fi internat la Spitalul Universitar din Bruxelles, acolo unde și ea a fost internată la un moment dat. „Am avut o căzătură şi am avut nevoie de o radiografie şi pentru alte analize”, a explicat ea.

„Cabinetul nostru de la Parlamentul European ne trimite de regulă la acest spital. Acum nu ştiu dacă tot la Spitalul Universitar. Se spune că este cel mai bun. Nu ştiu dacă acolo a fost trimis domnul Băsescu. Aici există asistenţă foarte bună, în sensul că, pe de o parte, ţi se decontează toate cheltuielile şi nu numai eurodeputaţilor, ci şi tututor funcţionarilor”, a mai menţionat eurodeputatul.

Cum se simte, de fapt, Traian Băsescu?

Maria Grapini a mai mărturisit că s-a interesat de starea de sănătate a lui Traian Băsescu și acesta ar fi într-o stare stabilă, dar este ținut sub observație.

„Este într-o stare stabilă, nu aşa cum se spunea prin ţară. Am văzut pe acolo că nu vorbeşte. Nu! Este într-o stare stabilă. Ţine legătura cu familia, dar este şi procedura din spitalele de aici să te ţină o perioadă sub observaţie”, a mai declarat Maria Grapini.