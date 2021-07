Maria Grapini a rămas fără pagină de Facebook. Ce s-a întâmplat cu pagina de socializare

Maria Grapini și-a informat prietenii de pe Facebook că nu mai are pagină oficială de europarlamentar și că va dura puțin până când va face una nouă. Europarlamentarul a spus că a ajuns în acestă situație deoarece a pus ca administratori niște oameni neserioși. Cei care se ocupau de pagina europarlamentarului Maria Grapini au decis să îi șteargă pagina.

”O perioada de timp nu voi mai avea pagina oficiala de europarlamentar! Am pus administratori oameni fara caracter si mi-au sters pagina! In scurt timp voi avea o noua pagina oficiala! Viata iti ofera surprize!”, scrie Maria Grapini.

”Nu mor caii când vor câinii”

Europarlamentarul a mai postat pe contul oficial încă un mesaj în care a precizat că deși i-a fost ștersă pagina pe care o avea de șapte ani, a salvat majoritatea intervențiilor din Parlamentul European și la televiziuni.

”Nu mor caii cand vor cainii! Mi-au sters pagina oficiala de europarlamentar pe care o am de sapte ani, dar reamintesc ce am spus prin repostare pentru ca am salvat majoritatea interventiilor in Parlamentul european si la televiziuni! Doamne ajuta!”, a mai spus Maria Grapini.

Facebook i-a blocat contul și Dianei Șoșoacă pentru jigniri

În luna februarie, senatoarea Diana Șoșoacă a avut parte de un incident similar, fiind-ui blocat contul pentru jigniri.

„Am contul blocat de azi dimineață, doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsă mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea” , a declarat, la acea vreme, avocata la Romania TV, potrivit G4Media.

Senatoarea a anunțat că va da în judecată Facebook-ul pe motiv că nu ar fi normal să blocheze conturile politicienilor. Șoșoacă a mai spus că va folosi contul soțului și că își va face și alte două-trei conturi pentru a putea ține legătură cu fanii săi.