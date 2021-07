Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Raluca Turcan se arată încântată de momentele trăite la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Mai exact, ministrul Muncii susține că a participat la un stagiu de două ore în care a interacționat direct cu acest domeniu.

„Președintele Rețelei Naționale a Muzeelor, Ciprian Ștefan, mi-a oferit astăzi ocazia de a participa la un demers inedit: un stagiu de două ore între colegii săi de la Complexul Național Muzeal ASTRA, din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Parte dintr-un proiect național, stagiul meu și cele ale altor colegi din Guvernul României (care, ce-i drept, nu au avut șansa unei activități într-un muzeu precum cel de la Sibiu) s-au dorit a fi o modalitate directă de interacțiune cu acest domeniu a celor care, uneori, participă la decizii vitale pentru activitatea muzeelor, a Culturii în general”, scrie Raluca Turcan pe Facebook.

Raluca Turcan, în vizită la CNM ASTRA

Ministrul a mai adăugat că deși a stat doar două ore, a fost impresionată de colectivul de profesioniști și de pasiunea pe care aceștia o au față de activitatea pe care o fac.

Totodată, Raluca Turcan a participat și la amenajarea unei vitrine, susținând că în spate se află o muncă destul de mare. Ea a mai menționat că nimic nu este întâmplător, iar fiecare aranjament este studiat și reprodus pentru a fi așezat în spațiu așa cum trebuie.

În final, ministrul Muncii a ținut să îi mulțumească președintelui Rețelei Naționale a Muzeelor, Ciprian Ștefan pentru experiența trăită.

„A fost o plăcere integrarea, fie și numai pentru două ore, în colectivul de profesioniști al CNM ASTRA! Pasiunea cu care colegii lui Ciprian Ștefan mi-au vorbit despre munca lor explică nivelul de performanță al acestui muzeu, cel mai frumos muzeu în aer liber din această parte a lumii.

Am văzut cum se organizează o expoziție și chiar am participat la amenajarea uneia dintre vitrine, am aflat câtă muncă este în spatele restaurării unor țesături și câtă grijă necesită depozitarea unor obiecte de muzeu.

Trebuie să recunosc că m-a fermecat atenția cu care veșminte populare din trecutul transilvan sunt restaurate și păstrate, cum temperatura și umiditatea sunt strict controlate și cum zi de zi specialiștii CNM ASTRA realmente citesc istorie analizându-le.

Munca din spatele a ceea ce înseamnă pentru majoritatea dintre noi un muzeu este un univers puțin cunoscut, dar fermecător. Fie că este vorba despre depozite, despre zona de expoziții, despre gospodăriile aflate în muzeu, totul este rezultatul muncii și minții unor oameni pasionați. Nimic nu este întâmplător, nici felul în care aranjează patul în “casa mare”, nici felul în care se fac reparațiile. Totul este studiat și reprodus întocmai pentru a se așeza în timpul și spațiul care trebuie.

Ciprian Ștefan a vrut să îmi arate astăzi ce este mai important în spatele ușilor Muzeului în aer liber. Ei bine, ceea ce este mai important sunt oamenii! Oameni deosebiți ai prezentului cărora noi, în numele trecutului, le mulțumim”, a adăugat Raluca Turcan.