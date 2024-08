Federația Internațională de Gimnastică (FIG) a confirmat în seara de sâmbătă, 10 august, după ora 23:00 (ora României), schimbarea clasamentului din finala de la sol, în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Conform noii ierarhii, gimnasta americană Jordan Chiles a coborât de pe locul 3 pe poziția a 5-a, iar medalia de bronz a fost acordată româncei Ana Maria Bărbosu. Pe locul 4 este cealaltă gimnastă din România, Sabrina Voinea.

Federația Internațională de Gimnastică a emis un comunicat oficial pe site-ul său, în care a luat act de decizia TAS și a confirmat noul clasament.

Între timp, a apărut şi prima reacţie a medaliatei noastre cu bronz.

Ana Maria Bărbosu a dorit să mulţumească tuturor celor care au fost alături de ea în aceste zile şi i-au oferit suport în timpul „bătăliei” de la TAS. Tânăra gimnastă spune că abia aşteaptă să ţină în mână medalia de bronz. Ea va trebui probabil să revină la Paris, pentru a o primi în cadrul unei ceremonii speciale.

„Vă mulțumesc! Nici nu știu să vă spun cum mă simt. Încă încerc să procesez tot ce s-a întâmplat, faptul că antrenorii și federația și avocații au a luptat până la ultimul moment pentru amândouă, pentru mine și Sabina și am avut acest deznodământ fericit.

Eram acasă pentru că de mâine intrăm în vacanță. Eram împreună cu prietena mea Iulia Trestianu și cu familia acasă și am primit vestea. Mi s-au înmuiat din nou picioarele. A fost un şoc.

Nu mă așteptam, pentru că nici n-am vrut să-mi dau voie să-mi fac alte speranțe. Am preferat să mă gândesc la Jocurile Olimpice ca și încheiate și să fiu împăcată cu mine, pentru că altfel aș fi rămas în ce ar fi putut fi și nu ar fi chiar sănătos să facă asta.

Dar faptul că antrenorii au crezut în mine și federația a dus la acest rezultat. Eu am crezut în mine din momentul în care m-am dus pe podium și m-am prezentat înaintea exercițiului de la sol. Am crezut că pot să scot ce cel mai bun exercițiu al meu și să fac întreaga sală să empatizeze cu mine.

Și cred că asta am și reușit. Iar faptul că am reușit să-mi fac un sol atât de bun în cea mai mare finală din viața mea mi-a încălzit sufletul și am făcut să am mereu încredere în mine și in puterile mele. Cred că asta m-a și ajutat să trec bine prin zilele acestea.

Din moment ce toate probele au fost prezentate la TAS sunt convinsă că cei de acolo au fost foarte atenți la fiecare detaliu. Sunt convinsă că decizia luată este cea corectă.

Vă mulțumesc foarte mult! Am primit în aceste zile o grămadă de mesaje de încurajare și scrise chiar din suflet și au ajuns la mine cu toată energia pozitivă și când am ajuns în oraș, în orașul meu de acasă, am avut surpriza ca nici bine să fie ajuns în oraș și să mă primească lumea și să mă felicite. Şi i-am simțit cât de emoționați au fost și cât de mult au empatizat cu mine.

Le mulțumesc tuturor persoanelor care au crezut mine și care mi-au transmis această energie pozitivă”, a spus Ana Maria Bărbosu, într-o declaraţie pentru Antena 3.