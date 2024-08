S-a făcut dreptate! Ana Bărbosu și-a primit medalia de bronz: Sper să existe o concluzie fericită şi pentru Sabrina şi Jordan!

Ana Maria Bărbosu a declarat vineri, după ce a primit medalia de bronz pentru exercițiul la sol la Jocurile Olimpice, că este extrem de fericită. Totodată, a exprimat gânduri pentru Jordan Chiles și Sabrina Voinea, sperând să existe „o concluzie fericită” și pentru acestea.

“Aşteptarea a fost la JO nu să iau medalie, ci să-mi fac exerciţiul cât de bine pot. În urma exerciţiului meu curat de la sol a venit şi medalia. Împreună cu familia şi prietenii, antrenorii şi federaţia am reuşit să trec peste încercările mai grele. Este un lucru care nne întristează să vedem că la nivel înalt au existat astfel de probleme. Noi ca sportive nu am greşit cu absolut nimic. Am fi aşteptat ca şi arbitrele şi staful de la competiţie să îşi facă la fel treaba”, a spus sportiva.