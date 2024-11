Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice, a oferit explicații esențiale privind procesul de recalculare a pensiilor.

Declarațiile sale vin în urma unor informații apărute în spațiul public, potrivit cărora 170.000 de pensionari nu ar fi primit deciziile de recalculare, o afirmație pe care Baciu a clarificat-o.

Acest număr de 170.000 a apărut din procesul de transmitere a deciziilor în perioada iulie-august, iar Baciu subliniază că, până în prezent, 99,7% dintre dosare au fost deja soluționate.

Conform datelor furnizate de Baciu, din totalul de 4,6 milioane de decizii de recalculare, doar 15.900 rămân nerezolvate, ceea ce reprezintă doar 0,3% din totalul dosarelor. Aceste dosare sunt considerate excepționale din cauza complexității lor. Unele dintre ele sunt legate de cazuri ce implică multiple recalculări sau decizii judecătorești, care necesită ajustări speciale în sistemul informatic.

De exemplu, Baciu a explicat că, în anumite cazuri, instanțele pot decide ca perioadele de muncă în condiții speciale să fie recalificate, ceea ce presupune o adaptare a aplicației pentru a respecta exact hotărârile judecătorești. De asemenea, el a menționat că există și dosare extrem de complexe, unele cu mai multe bibliorafturi de documente, cauzate de activitățile multiple desfășurate de pensionari și de cererile repetate de recalculare.

”Mai multe lucruri pe care ar trebui sa le lamuresc aici si schiar am dorit sa vin la dumneavoastra in emisiune pentru a lamuri lucrurile care s-au discutat azi in spatiul public. Am vazut cghiar ca 170.000 de pensionari nu au primit deciziile de recalculare. Nu este asa. Acest numar de 170.000 a rezultat in urma procesului de transmitere a acestor decizii catre pensionari pe care l-am facut in perioada iulie-august.

Stiti foarte bine ca noi am inceput acest proces de distribuire a acestor decizii catre pensionari de la jumatatea lunii iulie si am inchis undeva in august. Acesta era stocul de decizii initial. In momentul de fata, cand discutam acum, am luat datele chiar acum cand am plecat, un numar de 15.900 de decizii de transmis, reprezentand un procent de 0,3% din numarul total de decizii pe care l-am emis, si vorbesc aici de un numar de 4,6 milioane de decizii pe care noi le-am recalculat. Oamenii si-au primit deciziile, au primit si drepturile de pensie recalculate in urma acestui proces de recalculare. Dupa cum stiti, peste 3,5 milioane de pensioanri, chiar mai mult, au primit mariri ale acestor pensii, avem o crestere de aproape 27% crestere medie. In cifra nominala avem peste 620 de lei crestere medie a pensiilor in urma acestui proces de recalculare. Mai avem 15.900 de decizii, am facut un inventar cand am plecat acum, sunt in principal decizii cu dosarele cu o complexitate iesita din comun, adica sunt oameni care au avut chiar si mai mult de 10 recalculari dupa pensionare, sunt dosare cu hotatrari judecatoresti care sunt punctuale in sensul ca exced cadrul legal legislativ in vigoare si trebuie efectiv programul sa il adaptam numai si numai pentru acele decizii judecatoresti pe care instanta le-a hotarat si noi trebuie sa le punem in practica.”