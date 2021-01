Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că îşi doreşte redeschiderea şcolilor, însă a subliniat că acest lucru este condiţionat de pandemia de COVID-19.

„Am avut o discuţie şi cu domnul Kelemen Hunor, şi cu domnul Barna şi eu vreau să fie redeschise şcolile, să deschidem şi restaurantele, am spus acest lucru şi anul trecut.

”Trebuie să facem totul să putem să redeschidem şcoala”

Din punctul meu de vedere, dacă nu ar fi problema de sănătate, aş vrea să fie redeschise. Avem această condiţionare de pandemie.

Personal, eu cred că trebuie să facem totul să putem să redeschidem şcoala cât mai devreme, de aceea este important ca pe lângă campania de vaccinare să avem şi această campanie de reducere a efectelor pandemiei, să menţinem ritmul.

Până acum am văzut că a scăzut numărul, am ajuns la un nivel confortabil, sunt oraşe care au ieşit din carantină, municipii. Dacă păstrăm această tendinţă, putem să redeschidem şcolile pe 8 februarie”, a spus Cîţu, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.

UDMR susţine, în continuare, redeschiderea şcolilor şi grădiniţelor, respectiv ca învăţământul clasic să reluat din 8 februarie, a precizat, miercuri, liderul Uniunii, vicepremierul Kelemen Hunor.

Învățământul online va fi prelungit doar până pe 8 februarie

Trebuie precizat că Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că în ședința de Guvern de miercuri va exista o ordonanță prin care învățământul online va fi prelungit doar până pe 8 februarie, nu până la finalul anului școlar.

Acesta spune că intenția este să redeschidă școlile, astfel încât semestrul al doilea să aibă loc în bănci.

Întrebat dacă ia în calcul renunțarea la examenul național pentru clasa a opta, ministrul Educației a spus că examenele se vor da ca și până acum.

”Speranța și dorința noastră este să organizăm semestrul doi într-o manieră clasică, dar el trebuie finalizat. Ca să poată să fie finalizate e nevoie de o schimbare la legea 55, care dădea dreptul ministrului Educației să decidă trecerea în online până la 31 decembrie 2020.

Am fost pus în fața unei situații: <Dacă inițiem ordonanță de urgență pentru învățământul online, haideți să inițiem până în septembrie 2021>. Am refuzat acest lucru și am spus <Nu>. Îl inițiem până în data de 8 februarie. Deci cu bună știință mi-am am redus dreptul de a decide peste data de 8 februarie învățământului online”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Sursă foto: INQUAM / Cornel Putan.