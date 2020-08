Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a confirmat creșterea de 14% a pensiilor, de la 1 septembrie 2020 și a susținut că majorarea s-a făcut cu un efort bugetar.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a declarat duminică seara că majorarea pensiilor este o ”certitudine”.

„Este o creştere pe care colegii mei din Ministerul Finanţelor au fundamentat-o cu foarte multe calcule. Creşterea de 14 la sută este o certitudine. Începând din luna septembrie, pensionarii noştri vor avea pensia mărită atât cât a permis bugetul în acest moment. (…) Am făcut o mobilizare fără precedent in România pentru a putea să ne încadrăm în termen. Mă străduiesc să finalizez după ce am avut negocieri, discuţii cu băncile care au fost de acord cu noi să vină alături de noi în acest efort. (…) Efortul bugetar este de aproape un miliard pe lună. Ajungem până la decembrie la o sumă de 30 de miliarde pentru plata pensiilor. Sunt conştientă că preţurile au crescut, nevoile pensionarilor sunt importante. Creşterea a fost făcută după o perioadă extrem de grea. Sunt mulţumită şi peste cel 10 la sută anunţat iniţial”, a comentat Violeta Alexandru în direct la România TV.

Între timp, fostul ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale Marius Budăi a anunţat că PSD va depune amendamente la proiectul de lege privind rectificarea bugetară, în baza căruia pensiile vor fi majorate cu 14 procente de la 1 septembrie 2020. El acuză că existau bani în bugetul de pensii, iar suma putea fi completată pentru ca punctul de pensie să fie majorat cu 40 la sută.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a afirmat, vineri seară, după şedinţa de Guvern, că rectificarea bugetară aprobată „vine să aloce resurse pentru programele aprobate în prima parte a anului, care au ca obiectiv menţinerea locurilor de muncă, creşterea economiei şi investiţiile”. El a explicat că punctul de pensie va fi majorat, începând cu 1 septembrie, de la 1.265 lei la 1.442 de lei, iar pensia minimă creşte de la 704 lei la 800 lei.