Ion Iliescu, pasionat de sport din copilărie. Câte sporturi a practicat fostul președinte?

În copilărie, Ion Iliescu și-a consumat energia într-un mod constructiv și sănătos: făcând sport. Fostul președinte al României a jucat fotbal, volei, ping-pong, a patinat și a schiat schi, însă fotbalul a fost sportul său preferat pentru că „era sportul cel mai popular şi cel mai accesibil, pe lângă ţurcă şi toate astea.”

„Nu de performanţă, dar am făcut de toate, începând cu mingea de cârpă, de fotbal, pe maidan. Pe vremea mea, când eram la Olteniţa şi aveam opt ani, erau multe terenuri virane.

Ăsta era avantajul copilăriei noastre, cam acolo se desfăşura toată energia copilăriei şi a tinereţii. Am jucat şi volei, ping-pong, am înotat, am patinat, am schiat”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat pentru ProSport.

Ce sporturi practicau Ion Iliescu și familia Ceaușescu în tinerețe?

Între anii 1974 și 1979, când Nicolae Ceaușescu era președintele României, Ion Iliescu era președintele Consiliului Județean Iași. În acea perioadă, Ion Iliescu făcea parte din cercul restrâns al familiei Ceaușescu.

În 1976, de exemplu, acesta a mers într-o călătorie împreună cu Nicolae Ceaușescu și cu soția sa, Elena Ceaușescu, în Moldova și în Delta Dunării.

Mai jos, puteți vedea fotografii din tinerețea celor trei.

Ce hobby-uri are Ion Iliescu?

În prezent, Ion Iliescu este pasionat de meciurile de tenis şi de snooker, pe care le urmăreşte de fiecare dată când sunt difuzate la TV. În schimb, talk-show-urilor pe teme politice nu îl mai atrag deloc.

O altă plăcere care nu lipseşte din viaţa lui Ion Iliescu este reprezentată de plimbările pe care le efectuează, din păcate doar în apropierea casei pentru că nu mai este în starea necesară pentru ieşiri mai lungi, cum ar fi la munte, spre exemplu.

O altă pasiune a fost preşedinte al României este scrisul. Iliescu lucra intens la volumul al doilea al memoriilor sale, iar cartea va conţine perioada de după Revoluţia din decembrie 1989. Primul volum, intitulat „Destinul unui om de stânga. Amintiri“, a apărut în anul 2014.