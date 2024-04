În primele luni ale acestui an, în 75% din cazurile de smishing, s-a încercat furtul de identitate prin utilizarea unei etichete personalizate (numele expeditorului) pentru a induce în eroare utilizatorii că mesajele sunt trimise de diferite companii.

La nivel global, 39% dintre consumatori s-au confruntat cu cel puțin o încercare de înșelătorie prin SMS în 2023, potrivit unui studiu realizat de Mobile Ecosystem Forum (MEF), asociație comercială din industria telecomunicațiilor.

Atacurile de tip smishing sunt asemănătoare cu cele de phishing, dar folosesc mesaje SMS pentru a înșela potențialele victime.

În majoritatea cazurilor, utilizatorii trebuie să acceseze un link și ajung pe un site web fals, creat special pentru a sustrage detalii confidențiale (cum ar fi datele cardului sau de autentificare în aplicația bancară).

În alte cazuri, utilizatorilor li se cere să instaleze programe malware pe dispozitivele lor mobile.

„Pentru prevenirea și blocarea tentativelor de fraudă, pe lângă acțiunile interne și funcționalitățile din Home’Bank, colaborăm permanent cu autoritățile și cu diferiți furnizori, precum compania sendSMS.

Cel mai frecvent, clientii sunt manipulați să își dea de bună voie datele cardului sau user, parola și coduri OTP (one time password), după ce primesc mesaje alarmante sau care le promit câștiguri impresionante. sendSMS filtrează zilnic atacurile de smishing și alertează ING pentru a bloca mesajele frauduloase, înainte de a fi trimise în numele băncii.

Ne bucurăm de această colaborare, care ne ajută și mai mult să fim proactivi și să protejăm datele clienților noștri.

Continuăm să aducem inovații pentru prevenirea fraudelor și, în acest an, am lansat soluția de geolocalizare, care poate bloca tranzacțiile inițiate din alte zone geografice. Opțiunea poate fi activată foarte simplu, din Home’Bank, meniul Securitate și login.” – Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring and Prevention, ING Bank România.