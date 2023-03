Polițele RCA Euroins expiră peste 90 de zile

Polițele RCA încheiate de Euroins vor expira după 90 de zile de la data falimentului companiei de asigurări auto, de aceea, reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) au explicat miercuri, 22 martie 2023, ce trebuie să facă șoferii care au polițe RCA de la Euroins.

„Polițele de asigurare rămân valabile. Este o opțiune a proprietarului de vehicul, a asiguratului de a denunța această poliță. Dacă dorește să nu mai continue, face o solicitare de denunțare a poliței către societatea Euroins, există acolo, pe site-ul lor, o secțiune dedicată pentru așa ceva și, ulterior trimite către Fondul de Garantare un formular de cerere de restituire a primei de asigurare.

Dacă nu dorește să denunțe din proprie inițiativă polița, trebuie să aibă în vedere că aceste polițe vor înceta de drept în 90 de zile de la deschiderea procedurii de faliment. Toți cei care au acum un eveniment în care vinovatul de accident este un asigurat al societății Euroins, trebuie să se adreseze pentru deschiderea dosarului de daună la Fondul de Garantare.

Toți cei care au dosare de daună deschise la Euroins pentru care încă nu au încasat despăgubirea și ei se adresează cu cerere de plată tot către Fondul de Garantare. Este foarte important ca aceste cereri să fie trimise către fond, să respecte indicațiile pe care noi le furnizăm acolo, facem un apel ca să folosească, pe cât se poate, formularele noastre online”, a explicat, miercuri, Mona Cucu, director general al Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), în cadrul unei emisiuni TV de pe Antena 3 CNN.

„City și Euroins aveau împreună o cotă de piață de 80%. Se poate lucra cumva la un mecanism ca pe viitor să nu se mai permită firmelor de asigurări să dețină o cotă atât de mare din piață. Directivele europene implementate prin legislația națională nu permit o intervenție a autorității în sensul limitării cotei de piață unei companii de asigurări. Totuși, pe legea concurenței, Consiliul Concurenței poate face această intervenție”, a adăugat Valentin Ionescu, directorul general al Direcţiei Generale Asigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

ASF propune plafonarea prețului polițelor RCA

Vă amintim că, zilele trecute, ASF a aprobat un pachet de măsuri pentru piața de asigurări, după ce Euroins a intrat în insolvență. ASF va propune Guvernului României ca societățile de asigurări să folosească tarifele din martie 2022 pentru a avea stabilitate pe piața RCA.

„Pachetul de măsuri a fost aprobat ieri. Va fi trimis luni dimineață la Ministerul de Finanțe. Este vorba de faptul că societățile de asigurări vor folosi tarifele din urmă cu un an de zile. Am avut discuții cu principalele societăți de asigurări ca pe următoarea perioadă să se raporteze la tarifele efectiv practicate din urmă cu un an de zile.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care își doresc să facă o poliță RCA, Autoritatea va renunța la taxa de 1% pe care a oprit-o asigurătorilor. Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi luni le vom înainta Ministerului de Finanțe.

A fost o discuție cu asigurătorii să vedem care ar fi impactul atât pentru ei cât și pentru populație. Vrem să avem stabilitate pe piața RCA, nu vrem să mai crească tarifele pe această piață și atunci, în urma discuțiilor, acesta a fost rezultatul. Tarifele vor fi ceva mai mici față de anul acesta”, a explicat Valentin Ionescu în cadrul unei emisiuni TV de pe Digi24.