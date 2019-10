Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Harghita a finalizat controalele pe teren la fermierii care au solicitat subvenţie de la UE şi este pregătită să demareze plăţile în avans, în fiecare an valoarea subvenţiilor plătite în judeţ ajungând la 70 de milioane de euro.

„APIA Harghita a finalizat controalele pe teren pentru campania 2019. Asta înseamnă că, practic, am terminat primele demersuri în vederea începerii plăţilor pentru anul 2019. Începând cu 15 octombrie, Ministerul Agriculturii are în vedere demararea plăţilor în avans pentru anul 2019. Este un avans pe care fermierii îl pot primi, cu o anumită derogarea din partea UE, ca ei să primească bani înainte de 1 decembrie, care este teoretic termenul de începere a plăţilor finale”, a declarat, pentru AGERPRES, şeful APIA Harghita, Haschi Andras.

Acesta a explicat că de ani de zile se efectuează plăţi în avans, în prima faza urmând să primească bani un număr mai mic de fermieri, cu precădere cei care nu au animale, după care se vor plăti subvenţiile şi celorlalţi solicitanţi.

„De ani de zile, în fiecare an reuşim să plătim în avans. Asta presupune o serie de activităţi din partea noastră. Noi am început aceste activităţi, controale administrative în sistemul informatic şi, teoretic, începând din 15 octombrie, noaptea la ora 12.00, APIA Harghita începe plata în avans. La început vom plăti, desigur, un număr mai mic de fermieri. Aceste plăţi se derulează pe o perioadă mai lungă, până în 1 decembrie vom plăti aproape zilnic un număr de fermieri. La început vor primi bani cei care au doar terenuri şi nu au animale după aceea, încet-încet, vor urma şi ceilalţi la rând, aşa încât, în acest an, sperăm să terminăm de plătit subvenţia pentru toţi fermierii”, a arătat Haschi Andras.

Potrivit sursei citate, subvenţiile de la UE, plătite anual fermierilor harghiteni ajung la circa 70 de milioane de euro.

În acest an, aproximativ 26.500 de fermieri harghiteni au depus cereri la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), aceştia solicitând subvenţii pentru o suprafaţă de 189.100 de hectare.

