Crește vârsta de pensionare a magistraților! Este anunțul făcut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu, ministrul Justiție. Gorghiu a detaliat motivele pentru care s-a decis luarea acestei măsuri. Ea a precizat și cum se va face trecerea de la o vârstă de pensionare la alta.

La ora actuală, Guvernul este în ultima etapă a discuțiilor cu Comisia Europeană despre amendamentele agreate privind reforma pensiilor speciale.

Despre pensiile magistraților, Alina Gorghiu a mai spus că va fi o creștere graduală a vârstei de pensionare.

„Criza personalului în sistem este acută, nu este o noutate. Și cred că este un plus menținerea în sistem a specialiștilor. Este esențial să aibă loc o creșterea etapizată a vârstei de pensionare. O tranziţie raţională spre noua condiţie de dobândire a dreptului la pensie de serviciu. Parlamentul are obligația de a pune în acord legea cu decizia Curții Constituționale. Am încredere că se va ajunge la o soluție agreată de sistem”, a spus ministrul Justiției.