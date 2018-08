ANUNȚ în miez de noapte al ministrului Justiției

"Voi propune doamnei prim-ministru şi Guvernului adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, care să modifice revizuirea instituţiei de reformare a unei hotărâri definitive, în baza art. 453 din procedura penală. Ce înseamnă? Să-i dea celui care are sentimentul că-i condamnat pe nedrept, pe protocoale, pe interceptări nelegale, să-i dăm posibilitatea să se convingă dacă condamnarea lui este dreaptă sau nedreaptă. Cum? El să solicite revizuirea hotărârii, să avem un filtru de admisibilitate, un judecător să deschidă dosarul, să verifice dacă X, care se crede condamnat pe nedrept, a fost condamnat pe bază de interceptări sau protocoale, să facă o procedură de admisibilitate şi, dacă nu este vorba de protocol, de interceptare nelegală, îi respinge şi rămâne hotărârea cum a fost. Dacă este vorba de protocoale sau interceptări nelegale, să devină admisibilă cererea de revizuire şi să o pună pe circuit pe procedura de reformare. Noi ce facem? Să căutăm o pârghie de reformare a unor posibile hotărâri netemeinice pronunţate pe interceptări, pe protocoale, este nedrept să execute pedeapsa. Pe de altă parte, să-i dăm încredere românului condamnat sau necondamnat că justiţia se înfăptuieşte aşa cum cere Constituţia", a spus Toader. Tudorel Toader a explicat că cineva care a fost condamnat definitiv, pe baza unui protocol sau interceptări nelegale, are şansa ca dosarul să fie văzut de un judecător pentru a spune dacă procesul său poate fi revizuit. "OUG va dispune posibilitatea oricărui condamnat care are sentimentul, convingerea faptului că hotărârea a fost pe protocol sau pe interceptare nelegală să se apropie de dosar, să ceară unui judecător să verifice dacă hotărârea lui a fost pronunţată pe baza celor două elemente. Judecător care să spună: 'da, admite şi trimite cauza spre rejudecare', judecător care să spună: 'nu, nu e vorba de interceptări nelegale, protocoale, se respinge'", a adăugat Toader.

Întrebat ce înseamnă "interceptările nelegale", Toader a spus: "Interceptări făcute de SRI şi folosite de procuror în fapte de drept comun, fapte care nu au legătură cu securitatea, siguranţa naţională". El a explicat că va propune această ordonanţă de urgenţă în scurt timp, "după ce se termină concediile". Agerpres