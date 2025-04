Cazul lui Elena Udrea, aflată în detenție la Penitenciarul de Femei Târgșor, a stârnit controverse majore în rândul clasei politice și al opiniei publice. Deputați din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și pentru petiții au tras un semnal de alarmă în urma unei serii de vizite în penitenciarele din România.

Situația fostului ministru este acum analizată într-un raport oficial, iar suspiciunile privind un posibil abuz sunt din ce în ce mai puternice.

Între 24 martie și 4 aprilie 2025, o delegație parlamentară a efectuat inspecții în mai multe penitenciare din țară. Printre locațiile vizitate s-au aflat Rahova, Jilava, Mărgineni și Târgșorul Nou.

Aceste vizite au fost motivate de numărul crescut de petiții venite din partea deținuților și a rudelor acestora, majoritatea semnalând posibile abuzuri sau nereguli în aplicarea legii.

Din delegația parlamentară au făcut parte Simona Macovei, Daniel Cătălin Ciornei, Lucian Nicolae Andrușcă și Laura Gherasim, în calitate de președinte, alături de George Becali și Steliana Miron, din rândul personalului tehnic de specialitate.

Aceștia au vizitat penitenciarele Rahova și Jilava din Capitală, dar și unitățile de detenție de la Mărgineni și Târgșorul Nou, în județul Prahova, acolo unde este încarcerată și Elena Udrea.

Cazul Elenei Udrea a fost identificat ca unul reprezentativ pentru problemele structurale din sistemul penitenciar.

Raportul preliminar menționează „condiții precare” și „refuzuri nejustificate” la acordarea permisiilor, chiar și în cazuri care îndeplinesc toate cerințele legale.

Elena Udrea, condamnată în dosarul Gala Bute la șase ani de închisoare, se plânge că nu a primit niciodată o zi de permisie.

Aflată în detenție din iunie 2022, aceasta susține că a îndeplinit toate criteriile prevăzute de lege pentru acordarea unei astfel de învoiri.

Mai mult, Udrea a semnalat că nici măcar în momente importante pentru copilul ei nu a fost lăsată să iasă temporar din penitenciar.

Refuzurile repetate au fost atacate și prin intermediul avocatului său, Veronel Rădulescu. Acesta a trimis mai multe petiții către comisia parlamentară, în care a susținut că deciziile luate de administrația penitenciarului sunt nejustificate și contrare legii.

„Da, știu despre ce este vorba. Nu sunt sigur dacă comisia a avut în vedere și o altă persoană (comunicatul emis de comisia parlamentară raportează un caz unic la Târgșor, n.r.), dar eu știu că eu am depus la Comisie o sesizare exact în acest sens.

Am cerut să fie respectată legea și în situația doamnei Udrea, care nu are niciun fel de comportament greșit în perioada de detenție. Întrunește toate condițiile prevăzută de lege. Plus, că are un copil destul de mic în întreține.

Pe de altă parte, a formulat numeroase cereri să i se acorde măcar o zi de permisie. Și nu i s-a acordat. Am sesizat, într-adevăr comisia de abuzuri, pentru că mi s-a părut că este un abuz făcut de conducerea penitenciarelor.

Nu și-au motivat decizia. Pur și simplu, au spus că nu s-a aprobat”, a declarat Veronel Rădulescu pentru Fanatik.