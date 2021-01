Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut declarații extrem de importante despre cum intenționează să organizeze anul școlar în 2021.

Cîmpeanu recunoaște că, dacă nu se va putea ajunge, în contextul epidemiei de coronavirus, la ore cu prezența fizică a elevilor în școli, va fi o mare problemă asimilarea materiei de către aceștia.

Ministrul Educației anunță că vor trebui stabilite măsuri remediale

În consecință, ministrul propune măsuri prin care materia pierdută să fie recuperată de către elevi, imediat ce aceștia ce vor putea reîntoarce în școli.

Astfel, șeful Ministerului Educației, Cîmpeanu, așteaptă luni „o raportare” a numărului de elevi care riscă să rămână cu mediile neîncheiate pe semestrul I din cauza „dificultăților înregistrate în procesul de predare online”.

În funcție de amploarea rezultatului, vor trebui stabilite măsuri remediale, a spus ministrul, duminică seara, referindu-se inclusiv la ore de recuperare a materiei pierdute, care vor trebui să se desfășoare fizic, cu prezență față în față elev-profesor.

„Va trebui să modificăm, spre exemplu, regulamentul de organizare și funcționare, care dă dreptul profesorului să încheie media pe semestrul I cel mai târziu la 4 săptămâni de la începerea semestrului II – 8 februarie până pe 7 martie sunt cele patru săptămâni.

Și pentru a avea timp ca acele acțiuni remediale să se poată face o lună, două luni, va trebui să decalăm acest termen legal pe care profesorii îl au la dispoziție pentru a încheia mediile, în așa fel încât să le închei mediile după ce ai reușit să repari ceea ce ai pierdut și să ai un rezultat în favoarea elevului”, a spus Sorin Cîmpeanu, potrivit digi24.ro.

Ministrul Educației nu vrea să ia în calcul scenariul școlii exclusiv on-line

Întrebat dacă orele de recuperare a materiei se pot face tot online, ministrul a spus că nu, ci vor trebui să se facă cu prezența fizică a elevului și profesorului.

„Va trebui să fie o recapitulare sintetică, cât se poate de eficientă și oricum particularizată la ceea ce a pierdut elevul. Profesorul poate că a predat, dar indicatorul relevant este ceea ce a reușit elevul să asimileze. Deci, diagnostic, obținut prin evaluări, prin simulări, după care, văzând pierderile și locul acestor pierderi, se intervine cu acțiuni remediale personalizate. E nevoie de fiecare cadru didactic”, a punctat ministrul.

Sorin Câmpeanu spune că „acțiunile remediale” ar trebui organizate de îndată ce începe semestrul al doilea și de îndată ce va fi posibilă prezența fizică în școli.

„Dacă nu vom avea o prezență fizică posibilă, va fi o mare, mare problemă”, a subliniat ministrul. El a spus însă că, optimist din fire, „nu vrea să ia în calcul scenariul” unei școli exclusiv online.

„Tocmai de aceea, mi-am autolimitat dreptul de a introduce în online școala românească dincolo de 8 februarie”, a spus Sorin Cîmpeanu, dar a recunoscut că nu exclude cu totul acest scenariu.

Recuperarea ar putea avea loc în zilele de sâmbătă

„Acțiunile remediale nu pot fi eficiente online”, a repetat ministrul.

„După orele normale, vor trebui organizate acțiuni de recuperare, aceste acțiuni remediale, deci după ore. Va fi un volum de ore mai mare, evident. Pentru elevi e un efort mai mare, pentru profesori un efort mai mare, care va trebui să fie plătit.

Dacă este nevoie de organizare la nivelul zilei de sâmbătă va decide fiecare cadru didactic, în funcție de volumul pierderilor pe care îl va identifica. Poate este suficient să vii cu două-trei ore în fiecare zi”, a detaliat ministrul educației.

Sorin Cîmpeanu a precizat că au fost identificate și fondurile de finanțare necesare pentru acest efort. Este vorba despre 30 de milioane de euro, bani europeni, în cadrul proiectului ROSE (Romania Secondary Education), care are ca obiectiv reducerea abandonului școlar și acțiuni remediale.

„Au rămas peste 80 de milioane de euro la dispoziție în acest proiect ROSE, care, e drept, se adresează doar liceelor”, a menționat ministrul.

De unde va lua banii

El a explicat care va fi mecanismul prin care profesorii vor putea fi plătiți în plus pentru orele de recuperare:

„Ordonanţa de Urgenţă 178 are prevăzut un cuantum de 200 de lei pe lună per elev, e vorba de 500 de lei pe lună, dacă o şcoală are 1.000 de elevi care sunt în situaţia în care au nevoie de acţiuni remediale – şi este un exemplu deloc departe de realitate – vor fi 500.000 de lei , deci 100.000 de euro, pe care Ordonanţa spune că îi poţi duce către plata utilităţilor şi către plata salariilor pentru acţiuni remediale.

Eu, ca ministru, insist la construcţia bugetului să crească costul standard per elev destinat cheltuielilor materiale, unde intră utilităţile, şi să degrevăm aceste sume de cheltuielile materiale, să meargă totul către plata profesorilor, către acţiuni remediale”, a arătat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a fost întrebat și de scenariul ca școala să se extindă în vară, dar a subliniat că dorește ca examenele naționale să se țină în calendarul stabilit.

„Am avut o serie de consultări maraton cu sindicatele, deci profesorii, cu elevii – Consiliul Național al Elevilor, cu studenții și cu Federația Asociațiilor de Părinți. Toți au cerut ca examenele să fie organizate la data planificată, în prezență fizică.

Asta este dorința noastră, obiectivul nostru, acum. Va trebui să vedem în funcție de evoluția pandemiei. Nimeni n-are un glob de cristal pentru a vedea viitorul”, a răspuns ministrul, conform sursei citate.

Deciziile se vor lua în funcție de realități

Întrebat dacă ceilalți elevi, care nu au examene, ar putea fi chemați la școală pentru recuperare în lunile iulie, august, când, odată cu vaccinarea, poate și pandemia se va domoli, ministrul a spus că va fi găsită „cea mai eficientă soluție”, dar a exclus ca o astfel de măsură să fie obligatorie.

El a insistat că ideal ar fi ca recuperările să fie în februarie, martie și o parte din luna aprilie, iar examenele naționale să se țină la datele planificate. Bibliografia pentru aceste examene naționale ar putea fi, însă, „subțiată”.

„Cel mult, luăm în calcul să transmitem seturi de subiecte și dacă numărul celor care vor reclama că materia aferentă acelor subiecte n-a fost predată, dacă va fi prea mare numărul acestora, vom fi nevoiți să adaptăm tematica de examen.

Deci, dată fixă, prezență fizică, tematica o vom adapta în funcție de realități”, a declarat ministrul în legătură cu examenele.

