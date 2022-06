Intră în vigoare de la 1 ianuarie! Vestea momentului pentru milioane de români. Au anunțat chiar acum

Pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023, spune Marcel Ciolacu, care adaugă că această creștere va avea loc potrivit legii. Președintele Partidului Social Democrat (PSD) spune că legea trebuie respectată, subliniind că nu el majorează pensiile românilor.

”Nu Ciolacu creşte pensiile, nu este o pomană pentru acei oameni, este o lege pe care o respectăm, exact cum am respectat şi Legea 153 (Legea salarizării unitare 153/2017, actul normativ în baza căruia a fost introdusă o majorare a cuantumului brut al salariilor de bază, soldelor, indemnizaţiilor de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice – n.r.)”, a declarat Marcel Ciolacu, în cursul zilei de miercuri.

Pe de altă parte, președintele Camerei Deputaților a spus că nu a avut o discuție în coaliție cu privire la o posibilă majorare a pensiilor în acest an, după ce a fost întrebat pe tema acestui subiect.

Punctul de pensie crește din 2023

Anterior, ministrul Muncii, Marius Budăi a declarat, în cadrul emisiunii „Apel matinal” de pe Radio România Actualităţi, că punctul de pensie va crește de anul viitor.

„Începând cu anul 2023, valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Există bani pentru această majorare?” a fost întrebarea pusă de realizatorul emisiunii.

„Nu avem, construcţia bugetului pe anul 2023 nu este făcută, ştiţi foarte bine, dar noi suntem acum în interiorul anului 2022, unde provocările şi situaţiile sunt extrem de grave.

Mă refer aici la situația post-pandemică, dar și la situația de securitate de la granițele României, care a adus anumite dificultăți în situația economică și chiar la nivel mondial, nu numai în România.

Suntem extrem de atenți, am implementat un prim pachet social la începutul anului, știți foarte bine, după care a apărut această situație de război, suntem acum în implementarea pachetului „Sprijin pentru România”, unde 60% din fonduri se duc către mediul privat și 40% către cetățenii vulnerabili, pentru că noi considerăm că trebuie să rămânem în continuare extrem de solidari cu cei care sunt vulnerabili și în continuare suntem în analiză, să vedem ce se întâmplă și ce putem face pentru sistemul de pensii per total.

Când vom avea construcția bugetului pe 2023, la sfârșit de an, vom face atunci calculele și veți vedea că se vor regăsi și sume în buget”, a explicat ministrul Marius Budăi.

Pensionarii vor primi 700 de lei pe lângă pensie

De asemenea, Guvernul urmează să aprobe, joi, 2 iunie, prin ordonanţă de urgenţă, acordarea, în luna iulie, a unui ajutor financiar în cuantum de 700 lei pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei, măsură anunțată cu mare fast, alături de voucherele de 250 de lei.

Conform notei de fundamentare a proiectului, măsura se aplică doar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul militar şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a precizat joi că ajutoarele de 700 de lei pentru pensionarii care primesc până în 2.000 de lei vor veni în acelaşi timp cu pensia, începând cu data de 1 iulie. Potrivit acestuia, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia de noua măsură.

„Aceşti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar care are pensia sub 2.000 de lei, vor veni odată cu pensia fiecăruia. Va începe livrarea către populaţie a acestor sume exact în calendarul pe care ştim că se livrează pensiile, începând cu data de 1 iulie”, a spus Budăi la Palatul Parlamentului.

Întrebat cum s-a stabilit plafonul de 2.000 de lei pentru primirea acestui ajutor de 700 de lei în luna iulie, Budăi acesta a explicat exact.

„La începutul anului, am avut un plafon de 1.600 de lei pentru primul pachet social, care a reprezentant atunci pensia medie în România.

Am venit ulterior cu o analiză pe care am creat-o şi din cauza evoluţiei preţurilor şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat, accentuându-se în unele locuri criza preţurilor din cauza războiului din Ucraina, am decis să implementăm al doilea pachet social, cu acele carduri şi acele vouchere electronice pentru a sprijini populaţia până la sfârşit de an.

m considerat atunci o categorie vulnerabilă, pensia care se încadrează în jurul pensii medii, acum considerăm că evoluţia preţurilor fiind cea pe care o ştim cu toţii trebuie să depăşim un pic pensia medie. Dintr-o analiză a noastră, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia a această nouă măsură”, a transmis Marius Budăi.