Oana Roman este distrusă după ce mama sa a ajuns din nou la spital din cauza problemelor de sănătate. Oana a scris pe o rețea că cel mai rău o doare că nu piate face minuni pentru mama sa.

Oana Roman ar vrea să dea timpul înapoi

„Câteodată sunt și zile grele și momente când simt ca ma copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparentă și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu va spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi asa cum simt, de a decide așa cum vreau. Anii ăștia au fost grei deși cu multe momente frumoase.

Doare cel mai tare că nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât sa lupt pentru ea pana la capăt. Doamne ajută!”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Mioara Roman, dusă într-un azil

Mioara Roman, ajunsă la vârstă de 82 de ani, este internată într-un azil de lux din comuna Snagov, județul Ilfov, unde are parte de îngrijire medicală de specialitate non-stop și unde poate fi vizitată des de familia ei. În ciuda acestui fapt, există persoane care au acuzat-o pe Oana Roman că și-a abandonat propria mamă într-un azil de bătrâni. Deranjată de comentariile răutăcioase, care nu cunosc condițiile bune în care trăiește mama ei, vedeta a postat un mesaj dur pe rețelele sociale.

„Pentru cei care au tupeu să spună că eu am abandonat-o pe mama. Atât cât s-a putut a avut activități curente la fel ca întotdeauna. Fix acum un an eram cu ea în oraș la cafea. Acum nu se mai poate, dar tot ieșim la cafea pe terasă acolo unde este acum.

A stat cu mine în casă atât cât s-a putut, casă pe care am cumpărat-o special pentru ea ca să avem loc toți. Totul am făcut singură! Tot suportul pentru ea cu mutatul, boala, toate le-am dus și le duc singură, fără să cracnesc și fără să mă plâng”, a scris ea pe contul ei de Instagram.

„În primul rand, nu poți alege un loc înainte să îl vizitezi chiar de mai multe ori. Să întrebi alți aparținători, să cauți recenzii pe internet, eu asta am făcut. Trebuie să verifici totul în cel mai mic detaliu, să fii sigur că ruda ta va fi tratată cu omenie. Am vizitat mai multe azile până să mă hotărăsc. Recunosc că în unele condițiile erau precare.

Nu vreau să dau nume, dar nu mi-a plăcut deloc ce am văzut acolo. Evident că în funcție de preț diferă și condițiile, nu poate să fie peste tot la fel. Și încă ceva: nu poți duce un bătrân la cămin și îl părăsești. Te duci să-l vizitezi, ești atent la starea lui, la emoții”, a declarat Oana Roman.