Antonio Banderas a susținut că infarctul prin care a trecut l-a determinat să-și schimbe prioritățile din viață.

„Mi-am dat seama că a fost probabil unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în toată viața mea, pentru că înainte îmi făceam griji cu privire la tot felul de lucruri minore, care nu contau”, a dezvălui Banderas.

„Mă gândeam de ce să-mi fac eu griji în privința unor lucruri dacă tot muream”, a arătat Antonio Banderas.

Banderas s-a detașat de lucrurile care nu sunt importante

„Știam că o să mor într-o bună zi, normal. Dar atunci chiar mi-am dat cu adevărat seama de acest lucru. Chiar asta mi se întâmpla!”, a spus actorul, citat de PageSix.

Banderas a ținut să adauge că lucrurile importante pentru el, precum fiica lui Stella, concepută cu actrița Melanie Griffith, prietenii lui, familia și „vocația de actor”, s-au menținut în viața lui. Însă, în același timp, actorul s-a detașat de „lucrurile pe care le consideram importante înainte, dar nu erau de fapt”.

Cum l-a salvat iubita sa de atunci

Actorul de 62 de ani a suferit un infarct în ianuarie 2017 și e de părere că iubita lui de-atunci, Nicole Kimpel, i-a salvat viața reacționând pe loc. Ce a făcut ea? I-a dat o aspirină. Două luni mai târziu, Antonio a spus că n-a fost ceva serios și că infarctul respectiv n-a avut urmări serioase.

Cu toate astea, actorul a făcut o operație în timpul căreia i-au fost puse trei stenturi la arterele lui. „N-a fost așa de dramatic precum au scris unii că ar fi fost”, a spus presei la acea vreme.

Actorul nominalizat la Oscar susține că a trecut prin momente dificile în viața lui, însă acestea n-au durat mult pentru simplul motiv că „sunt o persoană extrem de pozitivă din fire. Depresia mea durează fix cinci minute! După care îmi revin imediat”.

Antonio Banderas va apărea în filmul „Puss in Boots: The Last Wish”, care va fi lansat pe 21 decembrie.

El a devenit celebru mai ales datorită rolurilor din Desperado și Masca lui Zorro.

El a fost recompensat în anul 2020 cu premiul Goya pentru cel mai bun actor principal datorită rolului din filmul „Dolor y gloria” de Pedro Almodovar, pentru care a fost de asemenea nominalizat la Oscar.