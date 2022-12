Leo de la Strehaia a făcut AVC în închisoare

Leo de la Strehaia se zbate între viaţă şi moarte după ce a făcut AVC în penitenciar. Vedeta a ajuns la spital în stare critică. Anunțul a fost făcut de către mama sa pe canalul lui de Youtube. În prezent, mama lui se roagă la Dumnezeu pentru ca fiul ei să se însănătoșească repede.

„Sunt amărâtă, vai de capul meu. Să vă rugați pentru copilul meu! Are un cheag de la inimă la creier și au zis medicii că e grav. Să vă rugați pentru el! El a făcut bine la toată lumea! El are și alte probleme de sănătate!”, a spus mama lui.

Leo de la Strehaia a fost infectat cu noul coronavirus

Vă amintim că în luna octombrie a acestui an, Leo de la Strehaia a fost infectat cu noul coronavirus. Alin, fiul lui, a oferit detalii despre starea de sănătate a tatălui său. Amintim faptul că acesta era infectat cu noul coronavirus în momentul în care a fost arestat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin. Din cauză că starea sa de sănătate s-a agravat, Leo de la Strehaia a fost transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, scrie FANATIK.

Alin a spus că starea de sănătate a tatălui său a s-a agravat. Acesta ar fi avut nevoie de și de oxigen pentru a putea respira, având în vedere faptul că mai suferă și de alte probleme de sănătate.

„Se simțea foarte rău, din ce am înțeles avea nevoie și de oxigen. Am vorbit puțin cu el, are mari probleme de sănătate. Sper să se refacă, mai ales că el are mari probleme de sănătate, comorbidități cum se zice, încă de dinainte”, a explicat fiul lui Leo de la Strehaia.

Alin a fost extrem de revoltat în legătură cu modul în care oamenii legii l-au ridicat pe tatăl său. Deși Leo de la Strehaia s-a împăcat cu ideea că va fi închis, polițiștii puteau aștepta ca acesta să își scrie testamentul sau să se vindece de COVID-19.

„Tata se împăcase cu ideea că va ajunge la închisoare, știa după felul în care s-a desfășurat procesul că nu are șanse să scape. Dar puteau să îl lase să își termine tratamentul, să scape de coronavirus, apoi să îl ducă acolo. Iar asta din două motive, zic eu, de bun simț: îi poate îmbolnăvi pe alții la închisoare și pentru că nu poate fi îngrijit așa cum trebuie la pușcărie, mai ales că el are probleme cardiace, este diabetic, e supraponderal și are și alte probleme de sănătate”, a adăugat Alin, potrivit sursei citate anterior.