ANPC, victorie importantă în instanță împotriva unui service auto. Autoritatea a sancționat service-ul cu o amendă în cuantum de 25.000 lei, pentru săvârşirea unor contravenţii referitoare la practici comerciale incorecte.

Service-ul a contestat amenda în instanță, dar a pierdut.

ANPC, victorie importantă în instanță. Încălcarea dreptului consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor -ANPC a câştigat în instanţă dosarul prin care societatea Auto Car Grup 1 SRL contestă amenda de 25.000 lei aplicată de către comisarii instituţiei, în vara anului trecut, pentru practici comerciale incorecte şi omisiuni înşelătoare.

„În urma formulării plângerii contravenţionale de către Auto Car Grup 1 Services SRL, instanţa de fond a reţinut prin Sentinţa Civilă nr. 576/2021 faptul că procesul verbal de contravenţie este legal şi temeinic întocmit de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, iar sancţiunea amenzii, în cuantumul minim prevăzut de lege, este proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.

Ţinând seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, această faptă reprezintă o încălcare a dreptului consumatorilor de a beneficia un comportament economic corect din partea profesioniştilor, iar acest aspect constituie un obiectiv principal la nivelul UE”, se arată în documentul transmis de către ANPC.

Amendă în cuantum de 25.000 lei

În data de 21 iulie 2020, ANPC a întocmit Procesul Verbal de Constatare a Contravenţiei seria ANPC nr. 972951/21.07.2020 împotriva societăţii Auto Car Grup 1 SRL, prin care s-a aplicat o amendă în cuantum de 25.000 lei, pentru săvârşirea unor contravenţii referitoare la practici comerciale incorecte, sancţionate conform Legii prevenirii 270/2017.

„Contravenţiile reţinute au vizat practicile comerciale incorecte-omisiuni înşelătoare, constând în aceea că beneficiarul service-ului de reparaţii la momentul semnării contractului de reparaţii nu are cunoştinţă despre devizul de reparaţii estimativ, beneficiarul serviciilor de reparaţii nu are cunoştinţă la momentul semnării contractului de reparaţii despre natura pieselor ce îi vor fi înlocuite (originale sau after market), iar semnătura beneficiarului de reparaţii nu apare pe devizul final de reparaţii”, potrivit documentului.

De asemenea, unele dintre autoturismele oferite cu titlu oneros pe perioada reparaţiei autoturismului erau colantate cu brand-ul firmei Autocar Service – Service Auto şi menţionau „am primit-o gratis pe durata recepţiei”.

Neconcordanțe cu privire la garanția lucrărilor

O altă contravenţie viza faptul că pe site-ul operatorului de service Auto Car Service se prezenta informaţia „garanţie 10 ani la lucrările de caroserie şi vopsitorie”, iar în urma verificării certificatului de garanţie şi calitate asociate facturilor care se oferă fiecărui client în urma reparaţiilor se menţionează „termenul de garanţie pentru lucrările care nu necesită utilizarea unor piese de schimb este de 90 de zile”.

Nu în ultimul rând, neregulile constatate de inspectorii ANPC arătau că pe site-ul societăţii apăreau pictogramele a opt societăţi de asigurare, dar în realitate erau prezentate doar două convenţii cu societăţi de asigurări, clientul fiind informat abia la prezentarea în service cu privire la faptul că societatea preia prin mandat/acord/cesiune datoriile pe care societatea de asigurări le are prin efectul legii faţă de păgubit şi îl reprezintă în faţa acestora.

Potrivit constatărilor ANPC, în certificatul de calitate şi garanţie se menţionează că „produsele care fac obiectul facturii sunt importate de Standocolor şi sunt originale sau interschimbabile cu piese originale”, iar societatea nu a făcut dovada prin niciun document de faptul că Standocolor este importatoare, în timp ce documentele de achiziţie ale pieselor atestau faptul că acestea au fost achiziţionate de la societăţi care vând piese auto din România.

Consumatorii nu pot lua o decizie în cunoștință de cauză

În luna iunie a anului trecut, directorul general al ANPC, Paul Anghel, declara că instituţia a demarat o serie de controale la service-urile auto din întreaga ţară, în urma sutelor de reclamaţii primite de la consumatori şi transportatori privind practici comerciale incorecte şi facturi „umflate”.

„La începutul acestei săptămâni am demarat controale la service-urile din întreaga ţară, inclusiv în Bucureşti, la aproximativ 250 de unităţi, în urma sutelor de reclamaţii primite de la consumatori precum şi de la transportatori în cursul anilor 2019 şi 2020.

Analizând conduita unor astfel de unităţi, am ajuns la concluzia că practicile acestora sunt total incorecte în relaţia cu consumatorii, aflându-ne în prezenţa unei deformări substanţiale a comportamentului economic al acestora.

Practicile comerciale folosite de unele service-uri afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Vom prelungi aceste controale atât cât va fi necesar”, preciza Paul Anghel, în data de 21 iunie 2020.

El a susţinut că mecanismul prin care unitatea reparatoare stabileşte preţul reparaţiilor intră sub incidenta Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.

500 de service-uri auto, amendate de ANPC

O lună mai târziu, în data de 17 iulie, ANPC anunţa printr-un comunicat de presă că au fost aplicate amenzi în valoare de 1,407 milioane de lei unui număr de 500 de service-uri auto, în cadrul seriei de controale realizate la 766 astfel de operatori economici.

Controalele au fost realizate la nivel naţional, în perioada 15 iunie – 10 iulie, şi au vizat respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la service-urile auto şi la comercializarea sau promovarea autoturismelor şi pieselor auto în cadrul spaţiilor aferente showroom-urilor auto.

În urma neregulilor descoperite, comisarii ANPC au aplicat 318 avertismente şi 309 amenzi contravenţionale pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor, fiind oprite definitiv de la comercializare mărfuri neconforme în valoare aproximativă de 49.198 lei.