ANPC a anunțat sâmbătă că, pe 14 martie 2025, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, împreună cu echipe de comisari ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași, au desfășurat acțiuni de control la operatorii economici din municipiul Iași. În cadrul verificărilor, au fost inspectați 25 de operatori economici.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 10 amenzi în valoare totală de 86.000 lei și 4 avertismente. De asemenea, s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea tuturor deficiențelor și retragerea definitivă din consum a produselor neconforme utilizate ca materie primă pentru produsele de panificație (drojdie, făină de grâu), precum și a produselor finite aflate la comercializare.

Printre abaterile identificate s-au numărat: depozitarea necorespunzătoare a produselor, utilizarea materiei prime fără elementele corespunzătoare de identificare și caracterizare, neafișarea ingredientelor cu potențial alergen, neafișarea prețului pe unitatea de măsură, vitrine frigorifice neigienizate și prezența insectelor (gândaci) în spațiile de depozitare a produselor alimentare.

Inspectorii ANPC au efectuat verificări și în Piața Nicolina și Hala de lactate administrată de Ecopiata, aflată sub autoritatea Primăriei Iași.

La brutării, au fost identificate și alte abateri, cum ar fi: utilaje de producție neigienizate, paviment deteriorat cu fisuri, tavan și pereți neigienizați, cu impurități, depozitarea necorespunzătoare a produselor finite, produse expirate și ustensile de curățenie depozitate incorect în spațiul de producție.

Cu ocazia Zilei Consumatorului, președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a transmis sâmbătă un mesaj în care a subliniat că oamenii au drepturi fundamentale: dreptul la securitate, dreptul la informare și dreptul de a fi ascultați.

Piedone spune că pentru orice serviciu sau produs plătit, consumatorul are dreptul să fie respectat.

”Consumatorul alege, consumatorul plăteşte!Pentru orice serviciu plătit, pentru orice produs plătit, consumatorul are dreptul să fie respectat! Potrivit rezoluţiei ONU, din 1985, consumatorul trebuie protejat de pericolul de a achiziţiona produse care îi pot afecta viaţa, sănătatea şi siguranţa! Consumatorul are dreptul de a alege, de a fi informat, de a nu fi înşelat! Consumatorul are dreptul de a fi despăgubit! Pentru preţul plătit în condiţii contractuale clar definite, cumpărătorul trebuie să beneficieze de serviciul pe care l-a achiziţionat! Oameni buni, nu uitaţi că aveţi drepturi!”, a mai transmis preşedintele ANPC.