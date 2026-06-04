Andreea Marin dezvăluie ritualul de dimineață pe care îl respectă cu strictețe: „E o chestiune de disciplină”

Din cuprinsul articolului Sportul, esențial pentru starea de bine

Andreea Marin acordă o importanță deosebită disciplinei și consideră că micile obiceiuri zilnice influențează semnificativ starea sa de bine. Vedeta a mărturisit că ziua sa nu începe la întâmplare, ci urmează câteva ritualuri pe care le respectă cu rigurozitate.

„Primul lucru pe care-l fac dimineața, și o să ți se pară ciudat, este să fac patul. Este o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu este făcut impecabil. Sigur, m-am regăsit și în acele filme în care personajele aranjează prosoapele perfect, la liniuță. Nu știu dacă asta e un lucru tocmai bun, dar asta sunt eu”, a spus Andreea Marin.

Vedeta a adăugat că este perfecționistă în anumite aspecte ale vieții, dar nu în toate.

„Îmi place ordinea și disciplina. Mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru este la locul lui și dacă în jurul meu este curățenie. O curățenie sufletească, pe care o obțin prin diverse metode. Mă trezesc, mă spăl, mă rog și îmi fac patul – acestea sunt primele ritualuri ale zilei”, a explicat ea.

Pe lângă aceste obiceiuri, Andreea Marin pune accent și pe activitatea fizică, pe care o consideră vitală pentru echilibrul său.

Vedeta încearcă să facă sport zilnic și profită de orice moment liber pentru alergare. Dacă programul îi permite, își începe ziua cu o sesiune de jogging, însă nu ezită să-și adapteze rutina și să facă mișcare mai târziu, în cazul în care agenda este prea încărcată.