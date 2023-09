Andreea Marin păstrează vie amintirea părinților ei în inima sa. Violeta și Dan Nicolae s-au stins din viață cu ani de zile în urmă, însă vedeta vorbește și acum cu zâmbetul pe buze despre ei. Ei sunt cei care au transformat-o în femeia puternică, talentată și responsabilă care este.

Părinții ei erau ingineri. Mama ei era inginer de mecanică fină, iar tatăl ei era inginer constructor. În ciuda meseriilor lor, au fost firi sensibile, romantice, pasionate de artă. În plus, deși au trăit în perioada regimului comunist, erau mereu plini de viață.

Tatăl meu, un om foarte puternic sau cel puțin aceasta era impresia pe care ne-o dădea tuturor, ne bazam pe el. Un om de cuvânt, un profesionist, el era inginer constructor și un om foarte creativ în egală măsură cu o fire romantică. Pe vremea lui Ceaușescu, pe sub mână de la librăria din orașul nostru mic, lua cărți de poezie, de proză și citea la lumina lumânării pentru că regimul ne priva de lumina electrică.

„Mama era inginer de mecanică fină și, în egală măsură, un om foarte sensibil, romantic. Scria poezie, scria foarte frumos. Râdea. Cu o zi înainte să se stingă a râs cu lacrimi. Iubea viața. Am moștenit de la ea și de la tata această dragoste necondiționată. Iubim viața chiar dacă ea ne joacă feste uneori.

Cu ceva timp în urmă, Andreea Marin a recunoscut că nu își petrece niciodată vacanțele pe litoralul românesc din cauza unei tragedii prin care a trecut când avea doar nouă ani. Cu ani de zile în urmă, când pleca cu familia ei de la mare spre casă, părinții ei au fost implicați într-un accident de mașină. Mama ei și-a pierdut atunci viață. Din acea zi tragică, vedeta a evitat să își petreacă timpul liber pe litoralul românesc.

„A existat un moment nefast în copilăria mea… îmi pare rău că stric bucuria cu o întâmplare ce mi-a zdruncinat viața. Plecând de la mare spre casă, noi am avut un accident și mi-am pierdut mama. Aveam 9 ani pe atunci și atunci am decis pur și simplu că nu-mi doresc să mă mai întorc acolo. Deci, nu mă veți vedea niciodată în vacanțe la noi la mare.

Că am mai avut ceva treabă și am mai mers o zi și m-am întors înapoi, asta e altceva, dar e o chestiune personală. Pur și simplu, e o durere care, deși cumva lăsată trecutului, n-are cum să nu aibă rădăcini acolo în mine, dar da, din copilărie am amintiri frumoase acolo”, a mărturisit ea în cadrul emisiunii TV „Vorbește lumea” de pe PRO TV.