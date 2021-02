Andreea Esca și soțul ei au fost infectați cu noul coronavirus vara trecută. Deși vedeta de la Pro Tv a povestit momentele dificile prin care a trecut întreaga familie, multă lume nu a crezut-o și a acuzat-o că și-ar fi înscenat boala.

Recent însă, prezentatoarea tv a fost invitată la noua emisiune a lui Mihai Petre în care a făcut o serie de dezvăluiri incredibile despre toate acuzațiile care i s-au adus în acea perioadă.

”Primul care s-a îmbolnăvit a fost soțul meu. A avut febră foarte mare pe care inițial am asociat-o cu o problemă gastrică. Numai că nu mai trecea. Ne-am impacientat, am chemat salvarea. Am făcut testul, el a ieșit pozitiv, eu negativ. Apoi și fiului meu, care locuiește cu noi, i-a ieșit rezultat pozitiv. S-au internat amândoi în același salon la Spitalul Victor Babeș.

Îmi pierdusem complet gustul și mirosul. Într-o zi, făceam niște cartofi și usturoi și am observat că nu simt deloc mirosul usturoiului. Mi-am zis că e doar în capul meu. Apoi am început să testez parfumuri puternice din casă și am văzut că nu simt nimic”, povestea Andreea Esca după ce s-a vindecat de COVID.

Andreea Esca, dezamăgită toatal

În interviul acordat, Andreea Esca s-a arătat complet dezamăgită de cei care au pus la îndoială boala prin care aceasta a trecut. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit că a fost uimită de reacțiile pe care oamenii le-au avut în ceea ce o privește.

Ea a mai precizat că totul a părut ca un ”război” între cei care cred sau nu în virusul ucigaș. De asemenea, Esca a mai povestit că nimeni niciodată nu a fost pus într-o astfel de situație, iar pandemia a modificat complet ”felul în care oamenii au început să reacționeze”.

”Nu am fost puși niciodată în situația aceasta. Noi, omenirea. Această pandemie a modificat complet felul în care oamenii au început să reacționeze. Ne-a dat peste cap pe absolut toți. Unii au reacționat într-un fel, alții, în alt fel. Nu avem noi cum să coordonăm asta sau cum să ne explicăm. În online noi nu i-am văzut decât pe ei (n.r. pe cei cu hate-ul).

Oamenii aceia care au fost afectați, care au înțeles despre ce a fost vorba, care nu aveau nimic rău de spus, m-au sunat, mi-au explicat, nu sunt tipul de oameni care să își pună părerile în scris, pe un Facebook. Oamenii au reacții super ciudate, în momentul ăsta nu există decât păreri pro ori contra. Parcă suntem într-un război. Ori ești cu ăia, ori cu ăia”, a mai spus Andreea Esca.