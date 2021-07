Andreea Berecleanu lipsește de la pupitrul Știrilor Prima TV de aproape o săptămână. Curioși, fanii au întrebat care este motivul pentru care nu mai apare la televizor.

Vedeta a anunțat pe rețelele de socializare că a plecat într-o vacanță împreună cu soțul și cu fiul ei, în Franța.

Până când se întoarce din vacanță, Știrile Prima TV vor fi prezentate de colegul ei, Marius Saizu.

„A început vacanța!!!! Am așteptat-o cu mare nerăbdare. Franța e la picioarele noastre și a început cu Paris! Vă transmit gândurile mele de bine, promit să mai postez din când în când, deși mi-e gândul doar la relaxare’, a transmis vedeta TV, pe rețelele de socializare.

Vedeta de la Prima TV a postat, în urmă cu o zi, că a vizitat și Bordeaux. Aceasta a povestit că a cutreierat străzile fie pe bicicletă, fie pe trotinetă și că vrea să viziteze întreaga zonă Gironde.

”Cu trenul, in fix 2 ore si 11 minute, am ajuns de la Paris, la Bordeaux. E a doua zi si cutreieram strazile cu bicicletele sau trotinetele, pentru a-l descoperi. De maine, vom folosi si masina pentru a ajunge in toata zona Gironde, cu localitati din profunzimea acestei parti a Frantei. Ca de obicei, ne bucuram de o vacanta activa. Va tin la curent!”, spune Andreea Berecleanu.