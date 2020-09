Fostul partener de viaţă al Andreei Bălan, George Burcea, cu care artista se află în plin proces de divorţ, pare să se distreze de minune la emisiunea “Ferma. Orăşeni vs Săteni”, difuzată de PRO TV.

Fanii actorului sunt siguri că acesta a trecut peste despărţirea de Andreea Bălan şi şi-ar fi găsit deja noua iubire, în persoana uneia dintre colegele sale de emisiune, Viviana Sposub. Cei doi au fost deja filmaţi sărutându-se pătimaş, iar de aici zvonurile şi comentariile privind o nouă poveste de dragoste au început să curgă.

Iar cei doi nu par decât să confirme aceste zvonuri, având în vedere ultimul episod petrecut pe platourile “Fermei”. George Burcea şi Viviana Sposub au fost surprinşi îmbrăţişându-se cu foc, iar imaginea lasă de înţeles că cei doi au devenit extrem de apropiaţi unul cu celălalt.

Viviana Sposub are 23 de ani și a absolvit cursurile Intact Media Academy și Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. La câteva luni de la absolvire, șatena și-a încercat norocul în trustul Intact. Viviana Sposub a fost pe placul șefilor din Antene și i s-a propus să prezinte rubrica Meteo din cadrul Observatorului. Apoi, până de curând, Viviana a fost colegă cu Cove şi Adela Popescu în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”, difuzată de PRO TV.

Pe de altă parte, George Burcea a recunoscut, chiar în cadrul emisiunii “Ferma”, că nu o poate uita atât de uşor pe Andreea Bălan. El şi-a prezentat unul dintre tatuaje şi a explicat ce reprezintă acesta.

“Am două fetițe, cea mica are un an și jumătate, Clara Maria, și cea mare este Ella Maya. Am aici și un tatuaj cu ele, aici este o invitație de la nuntă și botez. O am pe mami, pe tati, pe Ella, pe Clara, care este micuță, micuță…

Iar aici am un tatuaj cu mine și cu soția. Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei, iar acest tatuaj va fi aici mereu, eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj să-l șterg!”, a mărturisit actorul.